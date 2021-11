Suspenden a estudiante por decir que sólo hay dos géneros; demanda a su escuela

Se trata de una escuela secundaria en Nuevo Hampshire, Exeter High School, ubicada en la región noreste de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra.

El estudiante, identificado en la demanda como M.P, es un joven atleta que decidió pelear su expulsión de un partido de fútbol ‘por expresar sus ideas católicas’, comentando que sólo hay dos géneros.

Dicha conversación tuvo lugar en el autobús escolar, donde comentaba con algunos compañeros el uso de pronombres neutros en la lengua española, con ello, una joven se sumó a la discusión y afirmó hay más de dos géneros, por lo que M.P argumentó que sólo hay dos.

Enseguida, M.P recibió un mensaje de texto de su compañera y tuvieron una conversación sobre identidad de género, teniendo un debate en sus mensajes de texto, los cuáles llegaron al staff de la escuela y culminó en la suspensión de M.P.

Te puede interesar: Universidad impondrá lenguaje inclusivo a alumnos, sancionará aquellos que lo incumplan

La demanda se llevó a cabo el 4 de noviembre en la Suprema Corte de Rockingham y data que la suspensión de M.P fue de un juego de fútbol al que no pudo asistir, en septiembre. “Es una violación a sus derechos de libre expresión”, afirman.

El estudiante no sólo busca pelear su sanción, la cual afirma fue injusta, sino, que la escuela deje de defender dichos ideales de género así como perpetuar el uso de pronombres neutros. Empero, M.P no niega que que violó las políticas que defienden a los estudiantes no-binarios o de género inconforme, de hecho, no dejará de afirmar que sólo hay dos géneros.

Aunque el coach de M.P fue quien otorgó dicha suspensión, él mismo también afirmó que sabe que el estudiante “no hizo nada malo, pero los tiempos cambian”.