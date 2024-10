6 retiros todo incluido que podrían ayudarte a vivir más y con mejor salud

Por: Caren Osten Gerszberg

La gente solía esforzarse simplemente por vivir el mayor tiempo posible, pero en los últimos años ese objetivo ha adquirido una nueva dimensión: ¿Cuánto tiempo puedes vivir con buena salud? “Ahora nos centramos en la duración de la salud, no de la vida”, dijo Frank Lipman, coautor del libro The New Rules of Aging Well (Las nuevas reglas para envejecer bien), de 2020. “Generalmente hablamos de alargar la vida de alguien, pero ¿de qué sirve si está sufriendo e incapacitado y no puede disfrutar de lo que tiene?”.

Dado que las investigaciones muestran que las modificaciones de factores como el ejercicio, la nutrición y el sueño pueden marcar una diferencia crucial entre envejecer y envejecer bien, una gran cantidad de retiros ofrecen una serie de programas, algunos más caros que otros, dirigidos a quienes pretenden prevenir enfermedades y ampliar sus períodos de salud.

Algunos de estos destinos comienzan con evaluaciones médicas de alta tecnología, como pruebas genéticas y de detección del cáncer, así como pruebas cardiacas y cognitivas. Muchos ofrecen tratamientos de biohacking, el uso de la ciencia y la tecnología para optimizar las funciones corporales, con saunas de infrarrojos, cámaras de crioterapia, sueros y análisis de sangre, mientras que otros se centran en formas más holísticas de nutrir el cuerpo y la mente.

Algunos expertos han expresado su escepticismo sobre la eficacia de los tratamientos de biohacking en la duración de la vida y sugieren que moderes tus expectativas antes de comprometerte con un programa. “La parte buena de la tendencia a la longevidad es que la gente es más consciente de la salud óptima y de que puede influir en la calidad y cantidad de su vida”, dijo Kenneth R. Pelletier, autor de Change Your Genes, Change Your Life (Cambia tus genes, cambia tu vida). “Pero tomar suplementos y hacerse transfusiones de sangre, por ejemplo, no son una promesa de longevidad prolongada”.

He aquí seis balnearios y retiros “todo incluido” de todo el mundo que ofrecen programas y tratamientos basados en la longevidad.

Rancho La Puerta

Cuando se trata de longevidad, los huéspedes de Rancho La Puerta pueden inspirarse en su cofundadora de 102 años, Deborah Szekely, quien sigue siendo una de las oradoras destacadas todos los miércoles por la noche. El retiro, situado en una granja ecológica y reserva natural de 1618 hectáreas en Tecate, México, recibe a nuevos huéspedes todos los sábados. Se les anima a quedarse una semana, pero son posibles estancias más cortas.

Cada día en Rancho La Puerta incluye una lista completa de actividades como yoga, entrenamiento en circuito, senderismo y sanación con sonido, que utiliza instrumentos como cuencos musicales, tambores, gongs y otros para “producir una relajación profunda”. Expertos visitantes presentan talleres como “Tu ADN no es tu destino”, dirigido por Lee Rice, médico familiar y del deporte, que tiene lugar la semana del 7 de diciembre. En sus conferencias, Rice explica el creciente campo de la epigenética —cómo nuestras elecciones relacionadas con la salud influyen en las proteínas que pueden alterar la expresión de nuestros genes— y ayuda a los huéspedes a crear planes de bienestar.

Las estancias de sábado a sábado comienzan desde los 5400 dólares.

Rancho Three Forks

Gracias a su asociación con la Clínica Mayo, el rancho Three Forks, de 113.300 hectáreas situado a unos 65 km al norte de Steamboat Springs, Colorado, ofrece una amplia gama de evaluaciones médicas por su cuenta o como parte de los retiros de longevidad. Guiados por el neurólogo Mike Harper, director médico del rancho y médico en ejercicio en la Clínica Mayo, los huéspedes pueden hacerse electrocardiogramas que utilizan la inteligencia artificial para un análisis más profundo y el análisis de sangre GRAIL Galleri para múltiples cánceres, entre otras pruebas. Puedes llevar los resultados a tu propio médico o recurrir a un médico de un centro de la Clínica Mayo.

Junto con los análisis médicos y las sesiones personalizadas de nutrición y ejercicio, Three Forks ofrece conferencias sobre temas como el sueño y la felicidad y una “academia de cocina” para aprender a preparar comidas sanas. El bienestar también significa tiempo en la naturaleza, y aquí no falta. Este rancho ganadero en activo ofrece actividades como senderismo, ciclismo, recorridos por la naturaleza, pesca con mosca, equitación en verano y esquí alpino en una montaña privada.

Lori Hiltz, de 64 años, de Chicago, quien asistió a un retiro de longevidad en Three Forks el pasado abril, completando pruebas como un examen médico de detección precoz del cáncer, dijo que la experiencia la ayudó a “aprender la gran importancia de la nutrición y el ejercicio para una mujer de mi edad”.

Las estancias de cuatro noches con una evaluación médica de la longevidad van desde los 17.000 dólares para una persona y 26.780 para dos.

Six Senses Ibiza

El retiro de longevidad de cinco días “Transforma tu vida“ en Six Senses Ibiza, previsto para el año que viene, ofrece sesiones con Ingrid Yang, médico y autora especializada en medicina holística, de estilo de vida e integrativa, que se refiere a la combinación de prácticas médicas estándar con técnicas como el yoga y la acupuntura. En sus “laboratorios de aprendizaje”, Yang explica sus cinco pilares de la longevidad —nutrición, movimiento, sueño, conexión y gestión del estrés— y hace que los huéspedes prueben el trabajo respiratorio, el yoga, la meditación y una sesión de inmersión en frío.

“Durante el tiempo que pasamos juntos, les enseño hábitos saludables que pueden probar, lo que motiva a la gente a plantearse hacer modificaciones en su vida cotidiana”, dijo Yang.

El retiro con todo incluido incluye una sesión de crioterapia, terapias intravenosas, una sesión de fotomodulación (terapia de infrarrojos) para tratar el dolor y la inflamación y acceso a la Clínica de Longevidad RoseBar, que ofrece diversos servicios de diagnóstico.

Los retiros de cuatro noches y cinco días comienzan desde los 2895 euros, unos 3200 dólares.

Modern Elder Academy

Chip Conley, fundador de la Modern Elder Academy, también escribió el libro Learning to Love Midlife: 12 Reasons Why Life Gets Better With Age (Aprender a amar la mediana edad: 12 razones por las que la vida mejora con la edad), una buena descripción del enfoque de la academia sobre la longevidad.

“Cuando socializamos, cuando cultivamos un propósito en la edad madura, vivimos más”, dijo Conley. “No hay ninguna actividad de biohacking que haya demostrado tener tanto efecto sobre la longevidad como cuando cambias tu mentalidad de negativa a positiva: ganas 7,5 años de vida adicionales”.

En un retiro de MEA, ya sea en Santa Fe, Nuevo México, o en la Península de Baja California, México, los huéspedes participan en cinco días y cinco noches de talleres dirigidos por expertos, meditación, actividades de movimiento y oportunidades para cultivar conexiones.

Las habitaciones compartidas comienzan desde los 4500 dólares; las privadas, 6000. Hay ayudas económicas disponibles para algunos talleres.

Ananda en el Himalaya

El programa Ayurvédico de Rejuvenecimiento y Refuerzo de la Inmunidad de Ananda en el Himalaya, un balneario del norte de la India, se basa en el Ayurveda, el antiguo sistema indio cuyo objetivo es ayudar a las personas a llevar una vida larga, sana y equilibrada. Durante siete, 14 ó 21 días, los huéspedes consultan regularmente a especialistas ayurvédicos para crear un programa de salud personalizado destinado a mejorar la longevidad mediante tratamientos de refuerzo de la inmunidad, nutrición y yoga. La primera fase incluye tratamientos para desintoxicar, desestresar y revitalizar el cuerpo. La segunda fase se centra en tratamientos terapéuticos dirigidos a problemas médicos y de salud específicos. Por último, la fase de refuerzo de la inmunidad se centra en la dieta y el estilo de vida.

Se incluyen consultas con un fisioterapeuta y sesiones personales de yoga, trabajo respiratorio y meditación.

Las habitaciones individuales comienzan desde los 1090 dólares por noche.

Rancho Canyon

El nuevo programa Longevity8 del Rancho Canyon, que se estrena el 10 de noviembre, ofrecerá a los huéspedes más de 15 evaluaciones médicas, en las que se analizarán más de 200 biomarcadores, junto con 18 sesiones privadas de coaching. El “8” se refiere a los ocho principios rectores del retiro para la longevidad: medicina integral, flexibilidad y forma física, nutrición, sueño, bienestar espiritual, salud mental y emocional, actividad al aire libre, y fuerza y resistencia.

Las pruebas diagnósticas más avanzadas incluyen unescáner Dexa, que mide la composición corporal y la densidad ósea, y una prueba de consumo de oxígeno VO2 max, que registra la cantidad de oxígeno que absorbe tu cuerpo (para medir la capacidad aeróbica), junto con un análisis de sangre completo, una prueba del sueño y mucho más. Los entrenadores, especializados en nutrición, ciencias del deporte, sueño, bienestar espiritual, salud mental y del comportamiento, etc., trabajan con los huéspedes para diseñar un plan personalizado, con seis meses de seguimiento virtual tras la partida.

Las estancias de cuatro noches van desde los 20.000 dólares por persona, o 36.000 por pareja. El segundo retiro comienza el 8 de diciembre, con 10 sesiones adicionales previstas para 2025.