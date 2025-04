El líder de Finlandia advierte al Kremlin: ‘Con el presidente Trump no se juega’

Por Paul Sonne

Un día después de que jugaron juntos al golf en Florida, el presidente Donald Trump dijo que estaba “cabreado” con el Kremlin y amenazó con imponer sanciones a los países que compran petróleo de Rusia.

Horas después de sentarse uno junto al otro en el funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano, Trump arremetió contra Moscú por disparar misiles contra zonas civiles de Ucrania. ”¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, escribió Trump en Truth Social el sábado, amenazando de nuevo a Rusia con sanciones si el Kremlin lo engañaba.

TE PUEDE INTERESAR: Sufren en aduanas caos por aranceles de Trump

Podría ser una coincidencia. O podría ser que Trump esté escuchando al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quien ha surgido como una voz destacada de las naciones más pequeñas de Europa en la guerra de Rusia contra Ucrania.

En una entrevista concedida el domingo a The New York Times, Stubb restó importancia a su incidencia sobre Trump. Señaló que el presidente Emmanuel Macron, de Francia, y el primer ministro Keir Starmer, del Reino Unido, dirigían los esfuerzos europeos, y que su papel se limitaba a “impulsar las cosas en la dirección correcta” e “intentar conectar los puntos”.

Pero el país de Stubb comprende el peligro de las negociaciones de paz para Ucrania, quizá mejor que ningún otro. Tras las guerras con la Unión Soviética en la década de 1940, Finlandia cedió territorio a Moscú, acordó adoptar la neutralidad y aceptó poner límites en su ejército, quedando hasta cierto punto bajo el puño del Kremlin durante décadas.

Stubb no quiere que Ucrania corra la misma suerte.

No quiso dar detalles de sus conversaciones con el presidente estadounidense, aunque dijo que se marchó de la Ciudad del Vaticano sintiéndose “un poco más optimista” sobre las perspectivas de paz. Pero Trump, tras sus dos recientes reuniones, ha repetido casi textualmente el mismo mensaje que Stubb ha estado enviando públicamente: el presidente Vladimir Putin de Rusia va a “jugar al gato y al ratón hasta el amargo final” y está tomando el pelo a Washington, al exigir a Trump que aumente la presión mediante “poder y sanciones”.

“Todo el mundo tiene que entender que lo único que entiende Putin es el poder”, dijo Stubb. “O sea, hay una razón por la que Finlandia tiene uno de los ejércitos más fuertes de Europa, y la razón no es Suecia”.

Rusia comparte una frontera de 1343 kilómetros con Finlandia y, según Stubb, ha librado 30 guerras o escaramuzas contra los finlandeses desde el siglo XIV. Un antepasado suyo fue coautor de la declaración de independencia de Finlandia en 1917, tras un siglo de pertenencia de Finlandia al Imperio Ruso, antecedido por varios siglos de dominio sueco.

Stubb, quien asumió el cargo el año pasado y anteriormente fue primer ministro, advirtió que Putin haría lo contrario de lo que dice.

“Eso está en el alma y el espíritu de las relaciones internacionales rusas”, dijo.

Líder de centro-derecha, Stubb, de 57 años, está particularmente preparado para atraer a Trump. Es un maratoniano y triatleta de 1,90 m, que habla inglés con fluidez y solo con un ligero acento, juega al golf a un nivel casi profesional —compitió en el equipo nacional finlandés— y tiene el aspecto perfecto para el puesto. Pasó un año de la secundaria en Daytona Beach y se graduó de la Universidad Furman de Carolina del Sur. Estudió con una beca de golf, convirtiéndose en un autodenominado “ávido proestadounidense”.

A pesar de pretender desempeñar un papel secundario, Stubb se ha insertado en el proceso de paz de Ucrania de “una manera humilde” según él, y se comunica regularmente con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y con otros líderes europeos, además de con Trump. Dice que espera que su especial conocimiento de Estados Unidos y Rusia pueda ser de ayuda.

Dijo que percibía la exasperación de Trump.

“Al presidente se le está acabando la paciencia, y ahora hemos visto declaraciones que son bastante duras con Putin y Rusia”, dijo Stubb. “Así que espero que el Kremlin comprenda que con el presidente Trump no se juega”.

Dijo que la disminución de la paciencia de Trump podría “en realidad hacer avanzar las cosas en la dirección correcta” al obligar a Rusia a dejar de postergarlas.

Pero Trump es conocido por cambiar bruscamente sus posturas públicas, a menudo alineándolas con personas a las que ha consultado recientemente. Y a pesar de sus advertencias al Kremlin, no ha aumentado la presión sobre Putin, sino que ha dirigido gran parte de su ira contra Zelensky.

El lunes, Putin declaró un alto al fuego unilateral de 72 horas, en lo que parecía ser una respuesta al arrebato de Trump. Pero la medida estaba muy lejos del alto al fuego incondicional de 30 días propuesto por Estados Unidos y Ucrania.

En muchos sentidos, Finlandia ve su propio reflejo en los problemas de Ucrania.

El líder soviético Joseph Stalin invadió Finlandia en 1939, esperando una rápida conquista en lo que se conoció como la Guerra de Invierno. Los finlandeses, muy superados en número de hombres y armas, montaron una feroz resistencia durante más de tres meses, atacando a las desprevenidas fuerzas soviéticas con esquís y disparándoles con francotiradores desde el bosque.

La guerra terminó con un tratado de 1940 que obligó a Finlandia a ceder aproximadamente el 10 por ciento de su territorio a Moscú, incluida gran parte de Carelia, donde nacieron el padre y el abuelo de Stubb. Ese territorio sigue formando parte de Rusia en la actualidad.

Los finlandeses se unieron a la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi en 1941 para recuperar su territorio, pero lo volvieron a perder en 1944. Posteriormente hubo acuerdos que restringieron la fuerza militar de Finlandia y le impidieron alinearse con las potencias occidentales.

Durante los 47 años siguientes, hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991, Finlandia conservó su independencia y su sistema capitalista, pero siguió limitada por Moscú en política exterior y de defensa. Los medios de comunicación finlandeses se abstuvieron en gran medida de criticar a la Unión Soviética. El país no podía ingresar en la OTAN ni desarrollar una flota de submarinos.

La situación de Finlandia dio lugar a una incómoda existencia de deferencia hacia una superpotencia cercana en asuntos exteriores, un acuerdo que los politólogos denominan “finlandización”.

Aunque restringía la autonomía de Finlandia y sus vínculos con Occidente, la “finlandización” resultó mejor que el destino de posguerra de las naciones bálticas cercanas, que fueron integradas por Moscú a la Unión Soviética, o de los países del Pacto de Varsovia, que se quedaron con sistemas comunistas que respondían ante el Kremlin.

“Es un lugar incómodo en el que estar, pero fue una estrategia exitosa en toda su incomodidad”, dijo Stubb.

Aun así, Stubb está decidido a no dejar que Ucrania se vea obligada a desempeñar un papel similar.

“Nunca impondría a otro Estado el apuro de que un actor mayor determine algunos de los elementos clave de quién eres como país”, dijo, y pidió a europeos y estadounidenses que “ayuden a los ucranianos a perder lo menos posible en esta guerra”.

Los negociadores estadounidenses han presentado su propuesta de acuerdo de paz, que incluye el reconocimiento estadounidense de Crimea como territorio ruso, dijo, y Ucrania y los europeos respondieron con una contrapropuesta, que Moscú rechazó.

“Lo que sugiero ahora es que tenemos que volver a empaquetar estas dos propuestas en algo que ofrezca la oportunidad de llegar a un acuerdo ahora mismo”, dijo Stubb.

La condición de Estado consiste en el territorio, la soberanía y la independencia, dijo, y Finlandia perdió dos de las tres en la década de 1940. Dijo que quería que Ucrania mantuviera las tres, pero aceptó que podría tener que hacer concesiones en cuanto al territorio, reflejando las realidades del campo de batalla.

“Si conseguimos al menos dos de las tres para Ucrania, me parece estupendo”, dijo. “Pero Finlandia nunca jamás reconocerá ninguna de las zonas que Rusia se ha anexionado de Ucrania durante esta guerra”.

Dijo que creía que podía emplearse “un poco de redacción creativa” para detener la matanza en Ucrania, e incluso reflejar diferencias como la disposición estadounidense a reconocer Crimea como rusa y la negativa europea a hacerlo en anexos separados. En algún momento, añadió, Ucrania y Rusia tendrán que negociar directamente.

“Ahora mismo, políticamente, la clave es maximizar la presión sobre Putin”, dijo.

Dijo que las garantías de seguridad para Ucrania deberían incluir armar a Kiev “hasta los dientes”, para que pueda disuadir a Moscú de repetir un ataque. Luego, dijo, Europa debería proporcionar una garantía de seguridad primaria con un “respaldo de Estados Unidos”. Un borrador filtrado de la propuesta original de Estados Unidos, publicado por Reuters, sugería que los garantes serían principalmente europeos, y no mencionaba la participación estadounidense.

El planteamiento de Stubb se aleja del de su predecesor, Sauli Niinisto, a veces llamado “encantador de Putin”.

Niinisto jugó al hockey sobre hielo con el presidente ruso y se erigió en mediador, acogiendo a Putin y Trump en su primera cumbre, celebrada en Helsinki en 2018. La invasión de Ucrania por Putin en 2022 hizo insostenible ese enfoque entre los finlandeses, que simpatizaban ampliamente con la difícil situación de Ucrania, y su nación se unió a la OTAN en 2023 como respuesta.

“Los tiempos están cambiando”, dijo Stubb.

El dirigente finlandés ha demostrado destreza en sus tratos con Trump.

Ha ofrecido suministrar a Estados Unidos rompehielos que Finlandia produce y Washington necesita para competir en el Ártico. Ha propuesto que Europa compre más gas natural licuado estadounidense para equilibrar la balanza comercial con Washington. Ha dado importancia a su paso por Carolina del Sur, reuniéndose con el senador Lindsey Graham, republicano de ese estado, y cenando con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, natural de ese estado.

Y ha pronunciado públicamente palabras positivas sobre Trump.

Stubb comprende que para su país de 5,6 millones de habitantes, superada en número por Rusia en más de 25 a 1, la política exterior no es un juego.

“Para un país pequeño como Finlandia, que vive junto a otro más grande como Rusia, a menudo se trata de sobrevivir”, dijo. “Así que, para nosotros, la política exterior es real. Es existencial”.

c. 2025 The New York Times Company