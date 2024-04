¿Vida independiente? Tu casa, tu estilo

Antes de poner un pie en la tienda, define tu visión: la paleta de colores, los materiales y el estilo en general, para que cada pieza sea armónica o genere un contraste controlado. Si no sabes por dónde empezar, revisa estas opciones:

No basta con medir “a ojo” y, por favor, no te dejes llevar por el “yo creo que sí cabe”. Toma las medidas de todos los espacios y anótalas en una libreta; cuando llegue el momento de ir de compras, revisa las dimensiones de los muebles con cuidado.

Ya tienes todos los elementos perfectamente organizados y combinados... pero algo falta, ¿no? Por más bonito que sea ese estilo de Pinterest, no será tu hogar a menos que integres tu personalidad. Puede ser un cuadro, una lámpara o un objeto decorativo. Aquí no importa si combina, siempre y cuando refleje tu forma de ser.

En especial con muebles esenciales como la cama y el sofá, pues pasarás mucho tiempo en ellos. No temas invertir un poco más por la calidad y comodidad que buscas.

Evita estos errores:

1.- No te lleves todo lo que tenías en la casa de tus padres. Habrá cosas más especiales, algunas no combinarán con tu estilo y otras no sabrás dónde acomodarlas.

2.- No aceptes todo lo que te ofrecen. Quizá ese amigo ya no necesita ese sillón o te quiere regalar una lámpara casi nueva, te dices a ti mismo que será provisional y... acaba quedándose por años. Antes de decirle “sí” a los regalos, piensa en si realmente se adapta a tu espacio.

3.- No olvides las ventanas. Sí, las cortinas son más caras de lo que esperabas, ¡pero le darán vida a las habitaciones! A menos que tengas una vista espectacular, como un parque o un gran jardín, deberías pensar en ellas.