Responde influencer ‘gorrona internacional’ a chef mexicano; “no actué mal”

“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de “trabajo”, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba. Si él lo tomó mal, no fue mi intención y nos vemos la próxima semana en México”, aseguró Manuela.

“Nos encontramos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo con todo. Están en su derecho a decirme lo que quieran. A mi parecer no actué mal, solamente estaba haciendo una propuesta de trabajo y si él lo tomó a mal, pues sinceramente no era mi intención. A las personas que me están enviando mensajitos de apoyo se los agradezco infinitamente y las que me están enviando mensajes no tan bonitos, no pasa nada, no hay que clavarnos”, declaró en su cuenta de IG.

Manuela ofreció disculpas no solo al Chef Núñez, sino a sus seguidores y comensales; explicando que no le preocupa lo que Édgar diga de ella, pues al fin de cuentas ambas partes acumulan visualizaciones.