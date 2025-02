Ye revela diagnóstico de autismo

Por: Madison Malone Kircher

El rapero y diseñador antes conocido como Kanye West reveló el diagnóstico durante una entrevista en un pódcast en el que también habló de su próximo álbum.

Menos de una semana después de su controvertida aparición en la alfombra roja de los Grammy, en la que su esposa llevó un vestido totalmente transparente, Ye, el rapero y diseñador antes conocido como Kanye West, dijo que le habían diagnosticado autismo en un pódcast.

En los últimos años, Ye ha mencionado con frecuencia un diagnóstico de trastorno bipolar, al que aludió en la portada de su álbum ye de 2018, con un texto verde garabateado que decía “Odio ser bipolar es increíble”.

En el tema “Yikes”, Ye dijo que ser bipolar no era una discapacidad, sino un superpoder. Ese mismo año, en una entrevista con The New York Times, dijo que había estado “aprendiendo a no medicarse”.

Pero en un episodio de The Download, presentado por Justin Laboy, exjugador profesional de baloncesto convertido en personalidad de internet, Ye habló de su salud mental y dijo que lo habían diagnosticado mal. En la entrevista, que salió al aire el miércoles, dijo que su esposa, Bianca Censori, lo había animado a buscar una segunda opinión, y que buscó a un médico que, según dijo, había trabajado anteriormente con el cantante Justin Bieber.

“Al final descubrí que en realidad lo que tengo es autismo”, dijo Ye.

“El autismo te lleva a una cosa tipo Rain Man, en la que dices: voy a ponerme esta gorra de Trump porque simplemente me gusta Trump en general y, luego, cuando la gente te dice que no lo hagas, te concentras en ese punto”, añadió, haciendo referencia a la película de 1988 protagonizada por Dustin Hoffman en el papel de un hombre con autismo.

No se contestaron inmediatamente los mensajes enviados a un representante de Ye en busca de más aclaraciones sobre el diagnóstico.

En 2020, Kim Kardashian, quien entonces estaba casada con Ye, defendió al rapero en una publicación de Instagram tras una serie de publicaciones erráticas en las redes sociales. En ella, atribuía al menos algunas de sus acciones a su diagnóstico de trastorno bipolar.

Dos años después, Ye hizo una serie de comentarios antisemitas y ofensivos que llevaron a Adidas a poner fin a su larga relación con él y a la Creative Artists Agency a prescindir de él como cliente.

En las redes sociales, las reacciones a la entrevista del pódcast de esta semana, en la que Ye también habló de su próximo álbum, Bully, y de la actual disputa entre los raperos Kendrick Lamar y Drake, fueron diversas.

En los comentarios de la cuenta de Instagram del pódcast, algunos usuarios elogiaron a Ye por su franqueza y charlaron con entusiasmo sobre el nuevo álbum, que, según dijo, saldrá a la venta a finales de este año. Otros siguieron criticándolo por el ligerísimo vestido que diseñó para que Censori lo luciera en los Grammy.

En la plataforma de redes sociales X, otros usuarios expresaron su preocupación por la salud mental de West, y muchos señalaron que los diagnósticos de autismo y trastorno bipolar no tienen que ser mutuamente excluyentes.