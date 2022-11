Un total de 32 cuerpos, en los cuales hay características de que tuvieron una muerte violenta, se han logrado recuperar durante los primeros cuatro días de la exhumación masiva que se realiza por el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en el panteón Sagrado Corazón, ubicado en la colonia Estancias- en Monclova, Coahuila.

Dolores Dávalos Navarro líder técnico del área de Arqueología en el CRIH, dio a conocer que los cuerpos presentan diversos tipos de traumas (golpes), otros registran perforaciones por arma de fuego.

Aclaró en algunos de los casos no se puede identificar bien la causa de la muerte -hasta el momento- debido al estado del cuerpo, destacó hay cadáveres desde el 2004.

TE PUEDE INTERESAR: Clausuran tres hospitales más en Durango por casos de meningitis; han muerto ocho pacientes

Hay dos tipos de cuerpos, aquellos que están en descomposición que son colocados en bolsas de cadáver; los esqueletos se lateralizan, se guardan en bolsas de Ph neutro para que no les cause daño, se colocan en cajas de cartón por que en estas no se generan hongos y son trasladados al CRIH en Saltillo.

La especialista, indicó que si bien se había anunciado que harían una exhumación de un aproximado de 70 individuos, la cifra podría incrementar, puesto que solo se ha explorado en 20 puntos y hay 32 cuerpos recuperados, inicialmente las prospecciones geofísicas arrojaron que había alrededor de 100 puntos bajo tierra, es decir faltan al menos 80 puntos donde explorar.

“Están apareciendo más cuerpos de los que tenemos pensados, pero en sí llevamos entre un 20 o 30 por ciento del área excavada”.

Destacó que el objetivo del Centro Regional de Identificación Humana tiene como objetivo el despresurizar todos los panteones del estado para poder identificar los cuerpos que están en fosas comunes y llevarlos con sus familias que probablemente los buscan desde su desaparición.

Por ahora, luego de la exhumación se hace el conteo de los cuerpos, se lateralizan, se hace una descripción general para que cuando lleguen al CRIH se tengan algunas de las características del individuo.

“Somos un equipo muy grande, 18 a 20 del centro más todo lo que son los MP de Fiscalía, tenemos uno por cada equipo más todos los de colectivos que nos están apoyando por equipos para que todo sea más rápido”.

Los miembros de los colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas estan analizando y revisando los datos, son los principales agentes y siempre están revisando que todo se de en orden.