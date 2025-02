POLITICÓN: ¿Nepotismo en Juris?, los Yáñez Arreola buscarían ‘heredarse’ la dirección

I. DENUNCIADO

Como adelantamos ayer, el morenista Antonio Attolini fue denunciado ante el IEC por presuntamente haber incurrido en violencia política de género en declaraciones contra la síndica de Torreón, Natalia Fernández. La denuncia señala que sus palabras no son solo insultos, sino parte de un patrón de discriminación sistemática. Se han solicitado medidas cautelares, como la prohibición de contacto y la eliminación de publicaciones ofensivas. El caso ha escalado rápidamente y pone sobre la mesa el debate sobre los límites de la confrontación política. El asunto promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.

II. ¿SURGIRÁN MÁS?

Contrario a su estilo combativo, Attolini ha permanecido en un inusual silencio. Tal vez por ser Día del Amor y la Amistad prefirió guardarse las declaraciones incendiarias, o quizá porque la denuncia lo tomó por sorpresa. Como suele pasar en estos casos, cuando una mujer se anima a denunciar, otras encuentran valor para hacer lo mismo y por ello en los sótanos de la política local corre el rumor de que en los próximos podrían presentarse otras denuncias contra el mismo Attolini. Habrá que estar atentos.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Nuevo escándalo en Morena Coahuila; ahora Attolini enfrenta acusación por violencia de género

III. NEPOTISMO EN ‘JURIS’

Si bien Juan José Yáñez Arreola, actual Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no logró ser incluido en la boleta de la elección judicial para repetir en dicho cargo, nos comentan que ya tiene un plan B, el cual se lo hizo saber a sus allegados: quiere suceder a su hermano Alfonso en la dirección de la Facultad de Jurisprudencia, ya que para cuando se lleve a cabo la elección no tendrá impedimento legal para competir. Algunos se quejan que es un lástima que en Jurisprudencia no vaya a aplicarse la reforma contra el nepotismo que impulsa Claudia Sheinbaum, porque los Yáñez ya ven a esta Facultad como parte de su patrimonio personal.

IV. MALESTAR Y NERVIOSISMO

La noticia no ha sentado nada bien entre los demás calefactos que buscan la dirección, en especial en quienes venían tratando de convencer a Alfonso Yáñez de que les diera su apoyo, como es el caso del ex magistrado Óscar Nájera Davis, el notario Jorge Núñez Aguirre y la académica Marisol Díaz Valencia, quienes ahora estarían siendo relegados por el arribo a la contienda del hermano del actual Director, generando una situación de piso disparejo en la competencia, pues Poncho sería juez y parte.

V. ACTIVIDAD INÉDITA

Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, secretario de Vivienda en Coahuila, sorprendió a propios y extraños con su reciente activismo. Nos dice que estuvo en el Senado durante el debate de la reforma al Infonavit, dialogando con legisladores de todas las fuerzas políticas. Suena interesante pero, ¿qué hizo exactamente? ¿Presentó propuestas?, ¿defendió algún punto en particular?, ¿logró algún beneficio para Coahuila? Porque hasta ahora, su paso por la secretaría ha sido más bien discreto... para no decir inexistente. Vaya, ya que se tomó la molestia de ir al Senado, mínimo que nos cuente si hizo algo más que tomarse fotos.

VI. ¿QUÉ HACE?

Y en este repentino despertar de “El Manhattan”, también presumió su participación en el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda. Quienes trabajan con él, aseguran que tiene un desconocimiento notable del sector y que su nombramiento responde más a compromisos políticos con su madre, la expresidenta del extinto PRD, que a sus capacidades. Así que mientras presume reuniones y fotos, la pregunta es: ¿alguien sabe qué hace realmente la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial?

VII. TODO ESTÁ DICHO

Ayer comentamos en este espacio que, entre los aspectos llamativos de la elección judicial está el hecho de que tardarán en conocerse los resultados de la misma. Sin embargo, hay una que ya está resuelta: la correspondiente a las cuatro magistraturas de los tribunales distritales del Estado. ¿Por qué? Porque las cuatro candidaturas son exactamente las mismas en las tres planillas postuladas: Francisco José Adame Acosta, Elsa María del Pilar Flores Velázquez, Ricardo López Campos y Lariza Montiel Luis. Así que los mencionados ya pueden desde ahora acudir a su sastre favorito para que les confeccione la toga e ir practicando el “¡sí, protesto!”.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¡Ya salió el peine! Pleito Salazar-Guadiana es por la alcaldía de Saltillo

VIII. ¿ELECCIÓN POPULAR?

La situación es a tal grado inédita que obliga a preguntarse si no deberíamos ahorrarnos el costo de las boletas para esa elección pues, en estricto sentido, la ciudadanía no va a decidir nada... ¡porque no hay nada qué decidir! Habrá que ver si, pese a la contundencia de los hechos, los “candidatos”, como el tristemente célebre José López Portillo, se lanzan como quiera a hacer campaña, aunque no compitan contra nadie.

IX. PIRÓMANOS

Una inédita ola de incendios ha marcado el inicio de año en la Región Sureste de Coahuila. ¿Qué hay detrás de ella? Es todavía un misterio, pero al menos ofrece algo de tranquilidad que las corporaciones policiales y de investigación hayan logrado en la semana la captura de media docena de presuntos pirómanos, quienes habrían provocado incendios en diversos puntos de Ramos Arizpe. La administración de Tomás Gutiérrez, nos dicen, le está poniendo especial atención al asunto, lo cual implica estrechar la coordinación con las autoridades estatales para la investigación de los hechos, la captura de los perpetradores y la posterior judicialización de los casos.