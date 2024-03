Abarrotan fieles templo de Saltillo para ejercicios espirituales de deconstrucción

Las personas celosas, controladoras y posesivas, en su afán de retener a la pareja, lo único que logran es acelerar el proceso de alejamiento y separación porque la otra prefiere salir que permanecer en un estado de opresión donde se restringe su libertad individual.

La celopatía tiene su origen en un daño emocional del pasado que no ha sanado, señaló el padre Chuy Pedro, durante la jornada nocturna de los ejercicios espirituales en preparación de la Semana Santa, realizados en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

Con un templo abarrotado, al grado de la necesidad de colocar un centenar de sillas en el atrio, el sacerdote abordó el tema “Deconstruir para Reconstruir”, enfocado a advertir a las parejas los males que acarrean los celos, las actitudes controladoras y posesivas que sólo lastiman y deterioran la relación.

La persona debe entender que la posesión no es amor, sin embargo, la libertad no es hacer lo que se desee, sino hacer lo correcto, aunque la pareja no esté presente. Se pueden hacer actividades en lo individual, sin que ello implique traicionar la confianza de la otra persona.

Señaló que el día en que se deje de admirar a la otra persona, es cuando se empieza a hablar mal de ella, algo que no debe hacerse porque sólo es justificar las carencias de uno mismo, lo que a uno le falta corregir.

Para deconstruirse y reconstruirse como persona y como pareja, se requiere hacer a un lado lo aprendido o corregirlo y pulir lo positivo, un proceso en el que se debe tener comunicación abierta y honesta sobre lo que es importante y fundamental para ser mejores personas y como pareja que lleve a construir una estructura sólida, no sólo de apariencia.

Añadió que cuando una persona se siente libre y en paz en un lugar o dentro de una relación, obviamente permanece ahí, no quiere irse y eso es parte del instinto natural. Para reconstruirse y reconstruir una relación fuerte, hay que recurrir a la fe y a la oración como herramientas para lograrlo.

Con un lenguaje sencillo, claro y no ajeno a chistes, algunos de doble sentido, que hacían reír a los feligreses, expresó que todo lo que se puede pagar con dinero sale barato. ¿Cuál es el valor del dinero? Que es barato y aunque se pierda no pasa nada, no se paga con emociones, con salud mental ni con la paz interior, eso debe valorarse. Así debe trabajarse la deconstrucción del valor del dinero.