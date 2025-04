Adquiere IMSS Coahuila 40 nuevas ambulancias; 6 se quedarán en Saltillo

Región Centro: HGZ No. 7 de Monclova (4) y UMF No. 50 de Cuatro Ciénegas (1).

Región Norte: HGZ No. 11 de Piedras Negras (4), UMF No. 12 de Allende (1), UMF No. 60 de Nava (1), HGZ No. 92 de Ciudad Acuña (3) y HGSZ No. 13 de Acuña (2).

Región Sureste: HGZ No. 1 de Saltillo (3) y HGZ No. 2 de Saltillo (3).

La Laguna: HGZ No. 16 de Torreón (2), HGSZ No. 6 de Parras (2), UMF No. 61 de Laguna del Rey (2), HGZ No. 18 de Torreón (2), HGSZ No. 21 de San Pedro (1), HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero (1), UMF No. 83 de Matamoros (1) y UMF No. 93 de La Joya (1).

Región Carbonífera: HGZ No. 24 de Nueva Rosita (4), HGSZ No. 27 de Palaú (1) y UMF No. 31 de Barroterán (1).

Con esta acción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila refuerza su capacidad de respuesta en emergencias médicas, garantizando un servicio más eficiente para los derechohabientes en la entidad.