Abre puerta de taxi y manda a motociclista al hospital en Parras

Cerca de las 13:00 horas de este domingo se registró un accidente vial en la calle Guadalupe, en la colonia Ojo de Agua, tras la apertura repentina de la puerta de un vehículo de alquiler, en Parras. Según los primeros informes, un taxista identificado como José Juan, de 46 años, circulaba por la zona y se detuvo para dejar a una pasajera. El conductor estacionó su unidad sobre el lado izquierdo de la vía, en sentido contrario al tránsito. Al llegar a su destino, la mujer abrió la puerta trasera derecha sin verificar si se aproximaban vehículos.

En ese momento pasaba a gran velocidad una motocicleta tripulada por dos jóvenes, quienes no lograron evitar el impacto contra la puerta abierta y salieron proyectados, cayendo sobre el pavimento. El conductor de la moto, Gael, de 21 años, presentó una posible fractura en la cadera y en la mano izquierda, mientras que su acompañante solo sufrió golpes leves. El taxista argumentó que la responsabilidad correspondía a la pasajera por no verificar antes de abrir la puerta.

Elementos de la Guardia Nacional que transitaban por el lugar se hicieron cargo de la vialidad para prevenir otro percance, en espera del arribo de personal de Tránsito Municipal para realizar el peritaje correspondiente. El joven lesionado fue trasladado al centro de salud de la zona para recibir atención médica. Ambos vehículos y el conductor del taxi fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades.