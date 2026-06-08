Se pasa el alto, choca camioneta y acaba detenido en Parras
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Las manchas de líquido rojo que causaron alarma entre vecinos provenían de una vasija con asado que transportaban los ocupantes de la camioneta, la cual se rompió tras el impacto
Cerca de las 22:00 horas del pasado sábado, el sistema de emergencias 911 recibió el reporte de un choque entre dos vehículos en la intersección de las calles Evaristo Madero y Manuelita Madero, en la colonia Ciudadela, en Parras. El incidente dejó únicamente daños materiales y lesiones leves, aunque generó momentos de confusión entre vecinos del sector.
Según los primeros informes, un automóvil Dodge circulaba por la calle Evaristo Madero en dirección de sur a norte y omitió el alto obligatorio al llegar al cruce con la calle Manuelita Madero, en la colonia Ciudadela, por lo que impactó contra una camioneta Dakota en la que viajaban una pareja y un menor de edad. El golpe se registró en el costado derecho de la unidad, lo que provocó que la camioneta perdiera el control y chocara contra un árbol cercano.
Los ocupantes de la camioneta presentaron únicamente golpes leves, pero salieron del vehículo con manchas de líquido rojo en su ropa. Esto generó alarma entre los vecinos, quienes inicialmente creyeron que se trataba de sangre; posteriormente se confirmó que provenía de una vasija con asado que transportaban en el interior y que se rompió a consecuencia del impacto.
Al llegar al lugar, los elementos de seguridad detectaron que el conductor del Dodge, un joven de aproximadamente 20 años que viajaba acompañado por una mujer, presentaba aliento alcohólico. Además, se localizó en el interior del vehículo una botella de tequila. El joven fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para ser puesto a disposición del Ministerio Público.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos para brindar atención médica de primeros auxilios, sin que fuera necesario trasladar a ninguna persona a un hospital. Asimismo, agentes de Policía y Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.