Se pasa el alto, choca camioneta y acaba detenido en Parras

Cerca de las 22:00 horas del pasado sábado, el sistema de emergencias 911 recibió el reporte de un choque entre dos vehículos en la intersección de las calles Evaristo Madero y Manuelita Madero, en la colonia Ciudadela, en Parras. El incidente dejó únicamente daños materiales y lesiones leves, aunque generó momentos de confusión entre vecinos del sector.

Según los primeros informes, un automóvil Dodge circulaba por la calle Evaristo Madero en dirección de sur a norte y omitió el alto obligatorio al llegar al cruce con la calle Manuelita Madero, en la colonia Ciudadela, por lo que impactó contra una camioneta Dakota en la que viajaban una pareja y un menor de edad. El golpe se registró en el costado derecho de la unidad, lo que provocó que la camioneta perdiera el control y chocara contra un árbol cercano.