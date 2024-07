Aclara IMSS: No hay escasez de medicamento oncológico en clínicas de Saltillo

Luego de que VANGUARDIA diera a conocer la versión de derechohabientes de la Clínica 82, en Saltillo, sobre la falta de medicamento oncológico, concretamente la pastilla de nombre Letrozol, el Insituto Mexicano del Seguro Social aclara que no existe tal escasez.

Respecto a la publicación de VANGUARDIA, en la que se hace referencia al abasto de medicamento oncológico en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, a través de un comunicado aclara lo siguiente:

“La UMF No. 82 cuenta con un registro de 9 derechohabientes que requieren del medicamento Letrozol, con un consumo promedio mensual de 10 piezas”, dice el documento.

Aclaró que “al día de hoy no se tiene registro de pacientes con receta pendiente de surtimiento de Letrozol y ninguno de los nombres del padrón de transferencia vigente corresponde al que se menciona en la nota periodística”.

Agregó que el cuerpo directivo de la UMF No. 82, en conjunto con el personal administrativo y de farmacia, llevan al cabo estrategias de manera conjunta y coordinada todos los días para gestionar traspaso de otras unidades médicas y solicitudes de compra por paciente específico en caso de ser necesario, con el fin de garantizar el abasto de medicamentos.

El pasado miércoles, la señora Dolores declaró a VANGUARDIA que desde el 6 de junio ha acudido a la clínica 82 por su medicamento Letrozol y en la farmacia se le indica que no cuentan con este fármaco.

“Fui el 18 de mayo a mi consulta, fui por mi receta y me la surtieron, pero en junio me dijeron que ya no había, porque no había llegado. No es que ya no haya, sino que no había llegado y que no llega porque tienen un problema de abastecimiento en el laboratorio”, explicó la paciente.

Este viernes, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, afirma que en su padrón de derechohabientes que surten Letrozol, no figura ningún nombre de “Dolores”.