Coahuila: IEC e INE firman plan para promover la participación rumbo a Elecciones 2026

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad firmaron el Plan de Trabajo Conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Local (PEL) 2025-2026, con el objetivo de fortalecer el ejercicio del voto y fomentar la participación ciudadana en las Elecciones Coahuila 2026.

Durante el acto protocolario participaron Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del IEC; Miguel Castillo Morales, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila; las consejeras electorales Patricia Guadalupe González Mijares y Layla Karina Miranda Girón; el secretario ejecutivo Gerardo Blanco Guerra; así como titulares y representantes de las áreas de Participación Ciudadana, Educación Cívica, Organización Electoral y Capacitación Electoral.

El plan establece una serie de acciones coordinadas entre ambos organismos electorales para promover la cultura democrática, informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral y motivar la participación activa, especialmente entre jóvenes, mujeres y sectores con menor índice de votación.

Las autoridades electorales destacaron que este esfuerzo conjunto permitirá unificar estrategias, recursos y campañas informativas para garantizar que la población conozca la importancia de su participación en la vida democrática del estado.

¿Qué se vota en 2026?

En las elecciones de 2026, las y los coahuilenses estarán llamados a las urnas para renovar 25 cargos del Congreso del Estado. De estos, 16 se elegirán por el principio de mayoría relativa y 9 por el principio de representación proporcional.

Fechas clave del proceso electoral

El calendario electoral marca como fechas relevantes:

Precampañas: del 1 al 20 de marzo

Campañas: del 5 de mayo al 3 de junio

Jornada electoral: 7 de junio

Tanto el IEC como el INE en Coahuila reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar un proceso transparente, confiable y con amplia participación ciudadana, al considerar que el voto informado y consciente es la base de una democracia sólida.