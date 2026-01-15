Coahuila: advierten ‘abismo’ hídrico derivado del agotamiento de agua y el crecimiento sin plan

    La entidad reportó uno de los años con menos lluvias en este siglo, a pesar que Saltillo tuvo un año con altas precipitaciones. Foto: IA

En el último año, la entidad registró uno de los promedios de lluvia más bajos en este siglo, de acuerdo con datos de Conagua

Si bien Saltillo registró cifras históricas en lluvias, Coahuila cerró el 2025 de manera contrastante, ya que tuvo uno de los promedios de precipitaciones más bajos en lo que va de este siglo, ante lo cual expertos anticipan que no es lago temporal sino una tendencia irreversible.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad registró 218.6 milímetros en promedio, número que es solo inferior al registrado en 2011 cuando hubo 176 milímetros de lluvia.

Además, los registros que publica la Conagua muestran que desde el año 2019, la entidad no ha superado los 276 milímetros, mientras que en el resto de años previos siempre se superaron los 300 a excepción del 2011.

$!Saltillo registró uno de sus mejores años en lluvias, sin embargo, poco se captó en los pozos que abastecen a la ciudad.
Saltillo registró uno de sus mejores años en lluvias, sin embargo, poco se captó en los pozos que abastecen a la ciudad. Foto: Especial

Al respecto, Rosario Sánchez Flores, científica investigadora sénior del Instituto de Recursos Hídricos de Texas, señaló que esta situación no es fortuita, pues modelos climáticos del Panel Intergubernamental de la ONU ya predecían este escenario desde hace décadas.

Respecto al fenómeno climático, aclaró que no se trata de una variación pasajera, sino de una tendencia irreversible hacia un cambio en la temperatura, la humedad y las condiciones de la atmósfera.

No estamos viendo una cuestión temporal, no estamos viendo el ir y venir, estamos viendo una tendencia hacia un cambio. En inglés es aridification, que es un proceso que lleva elementos importantes asociados”, expuso la investigadora.

Agregó que la zona norte de México y el sur de los Estados Unidos se han consolidado como una de las regiones con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático a nivel mundial, enfrentando un proceso de aridificación que ya afecta directamente al estado de Coahuila.

Sánchez Flores destacó que México ocupa el primer lugar en vulnerabilidad climática a nivel global, siendo la franja norte la más expuesta a sequías y eventos recurrentemente extremos, que incluyen tanto la falta de agua como posibles inundaciones.

$!La experta saltillense Rosario Sánchez ha advertido de los riesgos que tiene la entidad si no se modifican las acciones que hasta ahora se han tomado.
La experta saltillense Rosario Sánchez ha advertido de los riesgos que tiene la entidad si no se modifican las acciones que hasta ahora se han tomado. Foto: Archivo

En el caso específico de la región, mencionó que el estado de Chihuahua ya presenta aumentos de temperatura superiores a los 1.5 grados, mientras que la evapotranspiración ha crecido significativamente en toda la zona fronteriza, incluido el territorio coahuilense.

DEUDA A EU, BOLA DE NIEVE

En el contexto de la deuda de agua que México mantiene con los Estados Unidos, comentó que la situación se complica debido a que la falta de lluvias se suma a una sobreexplotación desmedida de las aguas superficiales y subterráneas.

Subrayó que no es viable confiar en eventos climáticos fortuitos para resolver la crisis hídrica, pues el crecimiento descontrolado de las poblaciones e industrias consume cualquier reserva posible.

No podemos pensar en posibilidades de reservas. No podemos pensar en que un huracán nos va a resolver el problema porque ya no nos ha funcionado. Tampoco podemos pensar que en periodo de lluvias vamos a tener suficiente”, afirmó.

La experta criticó que el crecimiento actual es incentivado por los propios gobiernos sin una planeación de adaptación, por lo que urgió a abordar el problema desde la mitigación para que los impactos futuros sean menos severos.

“Estamos en ceros en todo el estado, hay que decirlo. En la protección de áreas verdes, en la reforestación, en el desarrollo de microclimas y en la protección del cambio de uso de suelo”, lamentó la científica.

Explicó que la aridificación afecta principalmente la calidad de los suelos, lo que a su vez impacta a la agricultura y a toda la actividad económica, generando una crisis de suelos tan importante como la del agua.

Un suelo de baja calidad, detalló, sufre procesos de sedimentación y compactación que, paradójicamente, lo vuelven más propenso a sufrir inundaciones graves cuando llegan lluvias extremas por la falta de capacidad de absorción.

Hay que proteger los suelos tanto para agricultura como para uso urbano. Hay que proteger las zonas de recarga que son súper importantes para garantizar el agua hacia el futuro y evitar la sobreexplotación”, expuso.

MITIGACIÓN HA QUEDADO CORTA

Sobre la posibilidad de mitigar estos efectos, señaló que existen acciones como la reforestación y la protección del uso de suelo, aunque lamentó que actualmente no se perciban avances significativos en estas áreas dentro de la entidad.

$!Esta semana se reportó que los niveles de la Presa La Amistad cayeron a 13.5%, debido a que se tuvo que entregar líquido a EU por la deuda que se tiene.
Esta semana se reportó que los niveles de la Presa La Amistad cayeron a 13.5%, debido a que se tuvo que entregar líquido a EU por la deuda que se tiene. Foto: Especial

“Los impactos pueden ser menores, hay muchas cosas que se pueden hacer, incluida la reforestación, el uso del suelo, la protección del uso del suelo y las zonas de recarga”, señaló Sánchez Flores.

Recordó que ya existen reportes de pozos afectados en el municipio de Ramos Arizpe, lo que calificó como una consecuencia lógica de la falta de políticas de ahorro, reuso o incentivos para la protección ambiental. En cuanto a la vegetación, señaló que los bosques urbanos actuales son insuficientes para absorber el CO2 y mitigar la contaminación que se vive en la capital del estado y otras zonas industriales.

“No estamos invirtiendo en esto y no estoy hablando que tengamos que plantar pinos en todas partes, simplemente áreas verdes. Las áreas verdes protegen el suelo y absorben CO2, requieren más voluntad política que inversión”, señaló.

Finalmente, comparó la deuda de agua con una “bola de nieve” que sigue creciendo, advirtiendo que los niveles en la presa El Cuchillo y en las presas de Chihuahua son menores a los del año pasado, aun antes de iniciar el ciclo agrícola.

Es preocupante que ojalá no esperemos para ser reactivos en vez de proactivos y con eso me quedo”, concluyó Sánchez Flores.

LOS AÑOS MÁS SECOS

Estos son los periodos con menos lluvias en la entidad en lo que va de este siglo XXI

Año Nivel en mm

2011 176
2025 219
2020 227
2023 242
2021 246
2022 261
2019 261
2024 276

Fuente: Conagua

