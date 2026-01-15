Coahuila: advierten ‘abismo’ hídrico derivado del agotamiento de agua y el crecimiento sin plan

Si bien Saltillo registró cifras históricas en lluvias, Coahuila cerró el 2025 de manera contrastante, ya que tuvo uno de los promedios de precipitaciones más bajos en lo que va de este siglo, ante lo cual expertos anticipan que no es lago temporal sino una tendencia irreversible. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad registró 218.6 milímetros en promedio, número que es solo inferior al registrado en 2011 cuando hubo 176 milímetros de lluvia. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias Además, los registros que publica la Conagua muestran que desde el año 2019, la entidad no ha superado los 276 milímetros, mientras que en el resto de años previos siempre se superaron los 300 a excepción del 2011.

Al respecto, Rosario Sánchez Flores, científica investigadora sénior del Instituto de Recursos Hídricos de Texas, señaló que esta situación no es fortuita, pues modelos climáticos del Panel Intergubernamental de la ONU ya predecían este escenario desde hace décadas. Respecto al fenómeno climático, aclaró que no se trata de una variación pasajera, sino de una tendencia irreversible hacia un cambio en la temperatura, la humedad y las condiciones de la atmósfera. "No estamos viendo una cuestión temporal, no estamos viendo el ir y venir, estamos viendo una tendencia hacia un cambio. En inglés es aridification, que es un proceso que lleva elementos importantes asociados", expuso la investigadora. Agregó que la zona norte de México y el sur de los Estados Unidos se han consolidado como una de las regiones con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático a nivel mundial, enfrentando un proceso de aridificación que ya afecta directamente al estado de Coahuila. Sánchez Flores destacó que México ocupa el primer lugar en vulnerabilidad climática a nivel global, siendo la franja norte la más expuesta a sequías y eventos recurrentemente extremos, que incluyen tanto la falta de agua como posibles inundaciones.

En el caso específico de la región, mencionó que el estado de Chihuahua ya presenta aumentos de temperatura superiores a los 1.5 grados, mientras que la evapotranspiración ha crecido significativamente en toda la zona fronteriza, incluido el territorio coahuilense. DEUDA A EU, BOLA DE NIEVE En el contexto de la deuda de agua que México mantiene con los Estados Unidos, comentó que la situación se complica debido a que la falta de lluvias se suma a una sobreexplotación desmedida de las aguas superficiales y subterráneas. Subrayó que no es viable confiar en eventos climáticos fortuitos para resolver la crisis hídrica, pues el crecimiento descontrolado de las poblaciones e industrias consume cualquier reserva posible. "No podemos pensar en posibilidades de reservas. No podemos pensar en que un huracán nos va a resolver el problema porque ya no nos ha funcionado. Tampoco podemos pensar que en periodo de lluvias vamos a tener suficiente", afirmó. La experta criticó que el crecimiento actual es incentivado por los propios gobiernos sin una planeación de adaptación, por lo que urgió a abordar el problema desde la mitigación para que los impactos futuros sean menos severos.

"Estamos en ceros en todo el estado, hay que decirlo. En la protección de áreas verdes, en la reforestación, en el desarrollo de microclimas y en la protección del cambio de uso de suelo", lamentó la científica. Explicó que la aridificación afecta principalmente la calidad de los suelos, lo que a su vez impacta a la agricultura y a toda la actividad económica, generando una crisis de suelos tan importante como la del agua. Un suelo de baja calidad, detalló, sufre procesos de sedimentación y compactación que, paradójicamente, lo vuelven más propenso a sufrir inundaciones graves cuando llegan lluvias extremas por la falta de capacidad de absorción. "Hay que proteger los suelos tanto para agricultura como para uso urbano. Hay que proteger las zonas de recarga que son súper importantes para garantizar el agua hacia el futuro y evitar la sobreexplotación", expuso. MITIGACIÓN HA QUEDADO CORTA Sobre la posibilidad de mitigar estos efectos, señaló que existen acciones como la reforestación y la protección del uso de suelo, aunque lamentó que actualmente no se perciban avances significativos en estas áreas dentro de la entidad.