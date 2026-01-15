Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Vanguardia
por Vanguardia

La Secretaria de Gobernación y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, destacaron que el Gobierno de México mantiene especial atención sobre lo que ocurre en el norte del país

México
/ 15 enero 2026
El director de Vanguardia, Armando Castilla Galindo sostuvo este día dos reuniones con autoridades del Gobierno de México, encabezadas por la Secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, y el Secretario Edgar Abraham Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de exponer las violaciones y actos de acoso judicial que el medio ha enfrentado durante la última década.

De acuerdo con el reporte compartido tras el encuentro, la reunión tuvo como propósito principal identificar y documentar los hechos que, según se expuso, han derivado en una serie de acciones orientadas a presionar y afectar a Vanguardia, mediante el uso de mecanismos legales y judiciales.

$!Armando Castilla junto a Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, compartiendo los diferentes hechos documentados en los últimos 10 años.
En el diálogo con ambos secretarios, se abordaron tanto hechos recientes, particularmente los ocurridos durante el fin de semana, como antecedentes acumulados “desde hace aproximadamente 10 años”, en lo que se describió como un proceso sostenido de hostigamiento político y judicial.

$!La Secretaria de Gobernación de México recibió al Director de Vanguardia, compartiendo el interés actual sobre diferentes situaciones al norte del país.
Durante la reunión, las autoridades federales manifestaron interés por lo expuesto y señalaron que el Gobierno de México mantiene especial atención sobre lo que ocurre en el norte del país, así como su preocupación ante el uso de los sistemas políticos y de justicia como herramientas de presión contra ciudadanos y actores públicos.

“Existe un compromiso claro con el ejercicio de la libertad de expresión”, destacó Armando Castilla Galindo tras el encuentro, en el que también se planteó la necesidad de dar seguimiento institucional a los señalamientos presentados y al contexto de denuncias por injusticias relacionadas con procesos judiciales.

$!El Secretario de Hacienda y Crédito Público, también estuvo presente durante la reunión mostrando interés en lo ocurrido.
El acercamiento con ambas dependencias federales ocurre en un momento clave para el país, en el que diversos sectores han alertado sobre el riesgo de que los instrumentos legales se utilicen con fines de intimidación o silenciamiento.

$!Armando Castilla, Director de Vanguardia, posa durante una de las dos reuniones con autoridades del Gobierno de México.
En este marco, la reunión fue descrita como un paso relevante para visibilizar el caso y fortalecer los canales de interlocución con el Gobierno federal.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

TEMAS
Caso Vanguardia
Personajes
Rosa Icela Rodríguez
Organizaciones
SHCP
Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

