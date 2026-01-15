$!Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

El director de Vanguardia, Armando Castilla Galindo sostuvo este día dos reuniones con autoridades del Gobierno de México, encabezadas por la Secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, y el Secretario Edgar Abraham Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de exponer las violaciones y actos de acoso judicial que el medio ha enfrentado durante la última década. De acuerdo con el reporte compartido tras el encuentro, la reunión tuvo como propósito principal identificar y documentar los hechos que, según se expuso, han derivado en una serie de acciones orientadas a presionar y afectar a Vanguardia, mediante el uso de mecanismos legales y judiciales. TE PUEDE INTERESAR: Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

En el diálogo con ambos secretarios, se abordaron tanto hechos recientes, particularmente los ocurridos durante el fin de semana, como antecedentes acumulados “desde hace aproximadamente 10 años”, en lo que se describió como un proceso sostenido de hostigamiento político y judicial.

Durante la reunión, las autoridades federales manifestaron interés por lo expuesto y señalaron que el Gobierno de México mantiene especial atención sobre lo que ocurre en el norte del país, así como su preocupación ante el uso de los sistemas políticos y de justicia como herramientas de presión contra ciudadanos y actores públicos. “Existe un compromiso claro con el ejercicio de la libertad de expresión”, destacó Armando Castilla Galindo tras el encuentro, en el que también se planteó la necesidad de dar seguimiento institucional a los señalamientos presentados y al contexto de denuncias por injusticias relacionadas con procesos judiciales.

El acercamiento con ambas dependencias federales ocurre en un momento clave para el país, en el que diversos sectores han alertado sobre el riesgo de que los instrumentos legales se utilicen con fines de intimidación o silenciamiento.

En este marco, la reunión fue descrita como un paso relevante para visibilizar el caso y fortalecer los canales de interlocución con el Gobierno federal.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.