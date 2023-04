‘Actívate en la Montaña’: los beneficios del senderismo para la salud de los saltillenses

“El salir a caminar a la sierra se volvió una necesidad para mí y lo empecé a practicar después del trabajo, mi mamá también empezó a hacerlo y entonces invitó a la gente por redes sociales porque notó muchos cambios en su cuerpo y su estado de ánimo.

“La gente empezó a venir, a traer a sus familias, a sus mascotas, y hoy somos un grupo que hace senderismo cada lunes después de las actividades diarias”, comenta Nathalie en entrevista para VANGUARDIA.

Esta actividad ha cambiado la vida de muchas personas de manera radical, dice, pues durante la pandemia era una de las únicas actividades que podían realizarse al aire libre y donde se podía compartir con amigos y familiares.

En muchos casos, esta actividad redujo los niveles de estrés, depresión y entre otros padecimientos mentales y físicos, tal es el caso de Gabriela, quien empezó a practicar senderismo desde hace un año y medio y ha logrado un cambio en su estilo de vida.

“Yo era la clásica ñoña que no escogen en el equipo de deportes por su condición física y ahorita ya siento que tengo la capacidad de caminar largos tramos, de ascender en la montaña, ha mejorado mucho mi respiración y también me siento integrada en el grupo, esto me ha ayudado mucho”, comparte Gabriela.

En otros casos, dice Nathalie, los participantes han logrado bajar de peso y mejorar su salud cardiovascular, reducir el colesterol, además de incrementar la fuerza y tonificación muscular.