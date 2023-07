Estoy segura de que muchas personas que me discriminaron no van a cambiar hasta que no lo vivan o le pase a una persona que quieran mucho, y ese es el llamado que haría, a que empaticen y no se esperen a que esto les suceda”

“Nadie tiene derecho a opinar respecto al cuerpo de las demás personas. Al final de cuentas burlarse de una persona es violencia, no es humor negro. La discriminación y la transfobia no se esconden, no se ignoran, se tienen que señalar y criticar. No nos podemos quedar de brazos cruzados”, expresó.

En ese sentido, Rami dice que hubo quienes realizaron actos de acoso etiquetándola en publicaciones discriminatorias, pero también hubo otros comentarios en los que fue arropada.

“Algo que agradezco mucho es que la gente me ha estado abrazando, no estuve sola en medio de todas estas violencias, en mi trabajo también me abrazaron y es algo que me parece importante, igual que familiares y amigos”, dice.

Ante la situación, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación también se pronunció contra los comentarios, recordando que la identidad de género es una parte intrínseca de las personas y debe ser respetada en su totalidad e hizo el llamado a respetar a todas las personas en todos los ambientes sociales, incluido el deporte.

“La Dirección desea expresar su profunda preocupación y desaprobación. Hacemos un llamado a las personas usuarias de las redes sociales a que reflexionen sobre el daño que pueden causar sus publicaciones”, dijo la DPIPD a través de un comunicado.

“También estoy segura de que muchas personas que me discriminaron no van a cambiar hasta que no lo vivan o le pase a una persona que quieran mucho, y ese es el llamado que haría, a que empaticen y no se esperen a que esto les suceda”, dijo finalmente Rami K.