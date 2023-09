Acuña tiene el monto más alto en contratos con NL Technologies; buscan recuperar inversión de 70 mdp

La empresa NL Technologies, señalada por fraude, uso de firmas y documentos falsos en Coahuila, ha registrado en el país 13 contratos de prestación de servicios de municipios de cuatro estados, pero el más alto en monto hasta ahora es Ciudad Acuña, con un convenio de trabajo de 637.7 millones de pesos, en un plazo de 20 años.

Sin embargo, el alcalde Emilio de Hoyos, ante la ola de demandas contra la empresa regiomontana NL Technologies, busca también recuperar 70 millones de pesos pagados por un servicio deficiente en el mantenimiento de alumbrado público y nuevas luminarias.

En tanto, la compañía enfrenta en Coahuila demandas por fraude a un particular, y por falsificación de firmas al alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales, otros funcionarios y una sindica, además del uso indebido de documentos falsos.

Hay dos personas en el Penal de Saltillo vinculadas al proceso por el delito de fraude, sin embargo, de la carpeta de investigación abierta por falsificación de firmas, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Coahuila aún no informan sobre los avances.

NL Technologies, una firma dedicada al mantenimiento de luminarias y la sustitución de tecnología en el alumbrado público, enfrenta también acusaciones en el estado de Veracruz, por incumplimiento del contrato en Poza Rica, igual que en Ramos Arizpe, en donde el municipio ganó la demanda por la vía administrativa.

TE PUEDE INTERESAR: Estudiantes comienzan desalojo del Tecnológico de Saltillo; mantienen exigencia de renuncia de la directora

De acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda, NL Technologies tiene contratos con 13 municipios en Coahuila, Durango, Tabasco, y Veracruz, inscritos para que el cobro de las mensualidades de la prestación de servicio sea a través de un esquema de fideicomiso bancario con base en las participaciones federales.

Esta forma de pago está ocasionando problemas a los municipios, puesto que ante el incumplimiento, no se pueden negar al pago porque es un fideicomiso del cual el banco proveedor toma el monto mensual para la compañía, sin embargo, las deficiencias no se solucionan y los municipios han quedado hasta sin energía eléctrica para el alumbrado público por no pagar a la CFE, como sucedió en Ramos Arizpe.

De los 13 contratos entre municipios y la empresa el más alto es de Ciudad Acuña por 637.7 millones de pesos de los cuales había pagado 46.4 millones de pesos hasta el primer trimestre de 2022, aunque a la fecha se tiene una estimación de 70 millones de pesos.

El segundo contrato más alto es el de Ramos Arizpe con 480 millones de pesos, también por 20 años de servicio; sin embargo, este ya no debería estar vigente, pero no se ha podido dar de baja por la oposición de banca Afirme a disolver el fideicomiso de cobro, no obstante que la demanda de rescisión de contratos se le ganó a NL Technologies.

Los contratos iniciales con municipios por parte de NL Technologies rebasan los mil 834 millones de pesos, sin embargo, en algunos casos el monto ha aumentado con base en acuerdos posteriores.

Los plazos del convenio de prestación del servicio varían de los 10 a los 25 años, siendo el que tiene más corto plazo el de Macuspana, en Tabasco.