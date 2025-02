Cómo tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ y obtener descuentos exclusivos en coahuila

Si vives en Coahuila y estás buscando una forma fácil y rápida de ahorrar en tus compras, la tarjeta “La Mera Mera” es la solución ideal. Este beneficio exclusivo permite acceder a descuentos en una variedad de tiendas y servicios dentro del estado, facilitando tanto tus compras cotidianas como tus planes de entretenimiento. Si aún no has solicitado la tuya, en este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber para tramitarla y comenzar a disfrutar de sus ventajas.

¿Quién puede obtener la tarjeta?

La tarjeta “La Mera Mera” está disponible para todos los residentes de Coahuila, sin importar su edad o condición económica. Es una excelente oportunidad para aprovechar los beneficios locales sin complicaciones. Solo es necesario contar con una dirección válida dentro del estado y completar el proceso de registro de forma correcta.

Si eres habitante de Coahuila y aún no cuentas con la tarjeta “La Mera Mera”, no esperes más para disfrutar de sus beneficios. Tramitarla es un proceso sencillo y rápido que te permitirá obtener descuentos en comercios y servicios locales, lo que puede ayudarte a optimizar tu presupuesto. No pierdas la oportunidad de aprovechar este beneficio exclusivo y comienza a ahorrar en tus compras diarias.