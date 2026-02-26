Acuña: Llega brigada ‘Por Amor a Nuestra Gente’ a fraccionamiento El Paraíso

*

Acuña, Coahuila; 11 de febrero de 2026.- Con el compromiso de acercar servicios y soluciones a cada sector de la ciudad, el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor encabezó la brigada “Por Amor a Nuestra Gente” en el fraccionamiento El Paraíso, beneficiando también a vecinas y vecinos de las colonias Valle del Sol y Santa Teresa.

Durante la jornada, el presidente municipal realizó un recorrido por el sector, escuchó de manera directa las necesidades de la ciudadanía y atendió personalmente diversas solicitudes, acompañado por directores de las distintas dependencias municipales.

Emilio De Hoyos anunció la integración del proyecto para la instalación de un Centro de Atención a Personas con Trastorno del Espectro Autista. Explicó que, derivado de las inquietudes planteadas por madres de familia, se aprovechará un espacio contiguo al Centro de Rehabilitación Integral Gaby Brimmer para brindar atención especializada a niñas y niños con autismo.