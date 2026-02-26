Acuña: Llega brigada ‘Por Amor a Nuestra Gente’ a fraccionamiento El Paraíso

Acuña
/ 26 febrero 2026
    FOTO: CORTESÍA

Benefician con servicios municipales a decenas de familias de ese sector del municipio

Acuña, Coahuila; 11 de febrero de 2026.- Con el compromiso de acercar servicios y soluciones a cada sector de la ciudad, el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor encabezó la brigada “Por Amor a Nuestra Gente” en el fraccionamiento El Paraíso, beneficiando también a vecinas y vecinos de las colonias Valle del Sol y Santa Teresa.

Durante la jornada, el presidente municipal realizó un recorrido por el sector, escuchó de manera directa las necesidades de la ciudadanía y atendió personalmente diversas solicitudes, acompañado por directores de las distintas dependencias municipales.

Emilio De Hoyos anunció la integración del proyecto para la instalación de un Centro de Atención a Personas con Trastorno del Espectro Autista. Explicó que, derivado de las inquietudes planteadas por madres de familia, se aprovechará un espacio contiguo al Centro de Rehabilitación Integral Gaby Brimmer para brindar atención especializada a niñas y niños con autismo.

FOTO: CORTESÍA

La brigada concentró servicios y apoyos municipales en un solo espacio para facilitar el acceso del sector. Entre los beneficios otorgados se incluyeron la venta de productos de la canasta básica a bajo costo, corte de cabello, consulta médica y entrega gratuita de medicamentos, así como la donación de aparatos ortopédicos y apoyos alimentarios por parte del DIF Municipal. Se brindó atención a mascotas mediante vacunación antirrábica y baño garrapaticida.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) participó con módulos de aclaraciones y cobro del servicio, además de la recepción de reportes relacionados con agua potable y drenaje.

De manera paralela, cuadrillas de Imagen Urbana y Obras Públicas llevaron a cabo trabajos de bacheo y rehabilitación del alumbrado público, con el objetivo de mejorar la infraestructura y fortalecer la seguridad en el sector.

Carlos Matamoros

Carlos Matamoros

Egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, un periodista con más de dos décadas de trayectoria en medios escritos de Coahuila y Nuevo León. Escribo para la revista Rodeo Capital, de Vanguardia.

Comprometido siempre con la verdad y convencido de que el periodismo no solo informa: compromete y transforma.

“Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas” . Marco Aurelio

