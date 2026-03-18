Saraperos celebra 56 años: de sus orígenes a la renovación del Madero en Saltillo

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Saraperos
/ 18 marzo 2026
    Saraperos celebra 56 años: de sus orígenes a la renovación del Madero en Saltillo
    Los campeonatos de 2009 y 2010 forman parte de los episodios recientes más recordados del equipo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX/SARAPEROS

En Saltillo, los Saraperos conmemoran 56 años de historia en la Liga Mexicana de Béisbol, recordando sus principales logros mientras se preparan para una nueva temporada con mejoras en el Estadio Francisco I. Madero

En el marco del 56 aniversario de los Saraperos de Saltillo, el club se prepara para una nueva temporada mientras repasa algunos de los momentos que han marcado su trayectoria dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. La conmemoración no solo remite a cifras, sino a episodios que explican cómo se construyó una de las franquicias con presencia constante en el circuito.

El origen del equipo se remonta a finales de la década de los sesenta, cuando surgió la iniciativa desde el Comité Pro-Obras de la Catedral de Saltillo. Poco después, en 1969, se integró el primer jugador en la historia del club, Guadalupe Chávez, tras ser seleccionado en el draft. Un año más tarde llegó el debut oficial: el 18 de marzo de 1970, Saltillo abrió su historia con una victoria en Monterrey ante Sultanes. Días después, el equipo se presentó ante su afición con otro triunfo, ahora frente a Reynosa.

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El arranque fue acompañado por resultados que colocaron pronto a la novena en los primeros planos. En 1971 alcanzaron su primera Serie Final y surgieron los primeros líderes individuales, como Andrés Ayón y Felipe Leal. La década de los setenta se caracterizó por finales consecutivas, marcas ofensivas destacadas y actuaciones desde el montículo, incluyendo juegos perfectos en 1972. Para 1979, el equipo firmó una de sus campañas más recordadas, con 95 victorias y una racha inicial de 13 triunfos consecutivos.

El primer campeonato llegó en 1980 bajo la dirección de Gregorio Luque, en una temporada extraordinaria que consolidó el crecimiento del club. Durante esa década también se sumaron lideratos individuales y nuevas apariciones en finales de zona, manteniendo a Saltillo como contendiente.

En los años noventa, el equipo siguió aportando actuaciones relevantes, tanto en ofensiva como en pitcheo. Destacan los juegos sin hit ni carrera y el surgimiento de nombres que dejaron huella en los registros estadísticos, como Luis Ignacio Ayala, quien estableció una marca de salvamentos que permanece vigente.

Con el cambio de siglo, los Saraperos ampliaron su lista de logros. En el año 2000 se registró una racha de juegos consecutivos conectando de hit, mientras que en 2001 se vivieron dos juegos sin hit ni carrera en una misma temporada. La organización también sumó campeonatos de zona y nuevas participaciones en la Serie del Rey.

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Uno de los periodos más productivos llegó entre 2009 y 2010, cuando el equipo consiguió campeonatos consecutivos de liga, incluyendo su tercer título en la LMB. A estos logros se sumaron reconocimientos individuales como la Triple Corona de bateo de Kit Pellow y actuaciones destacadas en postemporada.

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En años recientes, la historia del club ha continuado con nuevos protagonistas. Desde lideratos de bateo, como el de Henry Urrutia en 2022, hasta el nombramiento de Fernando Villegas como Jugador Más Valioso en 2023, la novena ha mantenido presencia en los primeros planos individuales. Además, la institución ha apostado por la modernización de su casa, el Estadio Francisco I. Madero, con trabajos de renovación que forman parte de una nueva etapa.

A 56 años de su fundación, Saraperos de Saltillo llega a una nueva campaña con una base histórica amplia y una estructura que combina tradición y cambios recientes, en busca de seguir sumando capítulos dentro del béisbol mexicano.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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