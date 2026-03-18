POLITICÓN: Mientras la 4T exhibe pensiones doradas, en Coahuila florecen los millonarios ‘haberes de retiro’ del Tribunalito

I. ¿Y EL RETIRO, APÁ? Luego de que la cuatroté le sacara sus trapitos al sol a quienes reciben pensiones millonarias en dependencias federales, observadores puntillosos nos advierten que los excesos en el servicio público no nada más ocurren con las “pensiones doradas”, sino también con los “retiros dorados”, los cuales convendría investigar. Al respecto, nos recuerdan un ejemplo que ya se ha ventilado en este espacio y es el relativo al denominado “haber de retiro” que recibieron quienes han sido magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila. Elena Treviño Ramírez, Ramón Guridi, Valeriano Valdés y Sergio Díaz Rendón han tenido un retiro millonario, nos dicen. II. SIN VIGILANCIA ¿Cuántos millones han costado a los contribuyentes las “recompensas” que recibieron quienes pasaron por el denominado “Tribunalito”? Otra pregunta que debería responder la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez. Aunque, a juzgar por la conducta que ha registrado hasta ahora, lo de ella en realidad no es poner orden al uso discrecional de recursos, sino... algo más que resulta difícil adivinar.

III. PURO CRINGE Todo indica que el morenista Antonio Attolini ya le agarró el gusto al tema del show en el pancracio... o que le dieron celos después de ver el apoteósico triunfo de Alfredo Adame el domingo pasado, pues ayer se declaraba listo para participar en una hipotética edición del “Ring Royale” a realizarse en Coahuila, y con “famosos coahuilenses”, se supone. En una publicación en redes, el legislador/conductor/podcastero/influencer (wannabe) incluso etiquetó a un promotor local de lucha libre. El intento de subirse a la ola que dejó el éxito virtual del espectáculo montado por el influencer –este sí– Poncho de Nigris fue de penita ajena... IV. EN UNA DE ESAS... Y es que, diría el Cochiloco, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”. Es verdad que con algunos días de práctica –y muuuuuucha ayuda de los profesionales del cuadrilátero–, Attolini logró lanzarse de forma correcta y vistosa desde la tercera cuerda el pasado mes de noviembre... pero de ahí a protagonizar una pelea. Aunque a lo mejor esa es su verdadera vocación y en esta actividad podría destacar. V. RESPUESTA Luego de lo que comentamos ayer sobre las construcciones por encima de la cota 1800, el Ayuntamiento de Saltillo ya dio su postura. La directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro, informó que en esta administración se han detenido trabajos irregulares en la Sierra de Zapalinamé. Las acciones del municipio, afirma, han incluido inspecciones, clausuras y hasta algunas detenciones. El mensaje es directo: la problemática sí se está atendiendo. En una zona tan sensible para la ciudad, que la autoridad intervenga y marque límites resulta no sólo necesario, sino urgente. Esperemos ahora ver los resultados pronto. VI. TRABAJO EN CAMPO De acuerdo con el Gobierno Municipal, se han realizado visitas, notificaciones, sanciones y operativos, además de emitir alertas para evitar que la gente compre terrenos en zonas no permitidas. Son acciones concretas que buscan frenar asentamientos fuera de norma. Falta ver su impacto en el tiempo, pero por lo pronto hay señales de que el tema está en seguimiento y ya no se está dejando pasar como antes.

VII. INCLUSIÓN El Gobierno del Estado presentó el programa de inclusión para personas con discapacidad con una inversión superior a los 331 millones de pesos, en un evento encabezado por el gobernador Manolo Jiménez. Nos dicen que, más allá del anuncio, lo que llamó la atención fue que se trata de una estrategia con ejes claros y apoyos directos. En un tema que muchas veces se queda en buenas intenciones, aquí hay diseño de política pública y recursos. Y eso, dicen, empieza a mover la conversación política, porque cuando hay programa y presupuesto, el discurso está respaldado.

VIII. NARRATIVA EN DISPUTA Argumentan que con este tipo de programas, a más de uno en Morena le puede empezar a incomodar el tema. Durante meses se insistió en que el Estado debía firmar la coordinación con la federación en materia de discapacidad, pero –comentan los informados– implicaba un costo alto para Coahuila, con control desde el centro. Incluso, advierten que estos esquemas suelen ligarse a operaciones políticas. Con este escenario, la narrativa cambia: ya no es sólo quién critica... sino quién resuelve, dicen. IX. Y ACÁ, ¿CUÁNDO? La UNAM, que dirige Leonardo Lomelí Vanegas, anunció ayer la creación de su Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, un organismo académico que, desde la máxima casa de estudios del país, “impulsará la integridad académica y la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital”, se informó en un comunicado. Frente al anuncio de la casa de los Pumas, resulta obligado preguntar qué se está haciendo a nivel local en esa dirección. Porque no estamos ante una moda o un hecho pasajero, sino ante una realidad que, de permanecer indiferentes, nos va a pasar por encima y nos dejará una factura muy cara.