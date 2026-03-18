Invitan al recorrido ‘8K Por Ellas’ en la Ruta Recreativa de Saltillo

El Instituto Municipal de la Mujer de Saltillo invita a la ciudadanía a participar en el evento “8K Por Ellas”, un recorrido recreativo que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo a las 8:00 horas en la Ruta Recreativa. Vanessa Fernández Tonone, directora de la institución, explicó que la actividad busca conmemorar el 8M promoviendo la igualdad. “Queremos que se vea muy bonita la Ruta Recreativa, donde todas las personas estén divirtiéndose y conviviendo”, señaló.

El punto de partida será en el bulevar Galerías, a la altura de las letras de Parque Centro. El trayecto contempla avanzar hacia el bulevar Venustiano Carranza hasta llegar a la calle Presidente Cárdenas, abarcando una distancia aproximada de 8 kilómetros. La funcionaria destacó que no es una competencia formal, sino un espacio para compartir. “No va a haber lo que es carrera, no va a haber competencia; es convivencia... es salir a caminar”, precisó Fernández Tonone durante la entrevista. El evento es gratuito y abierto a todo público, incluyendo diversas modalidades de participación. “Estoy esperando mamás con sus niños en carriola, a los patinadores, a los ciclistas, porque es rueda, trota, camina”, comentó la directora. Aunque la inscripción no tiene costo, se invita a los asistentes a donar un artículo de higiene personal para mujeres. Al hacerlo, “se harán acreedores a una pulsera con la que podrán participar en una rifa sorpresa”, detalló.

Respecto a la participación, se tiene la expectativa de superar el medio millar de asistentes. “Ahorita ya vamos como 350 personas confirmadas, entonces queremos 500 o un poquito más; yo creo que muchísimas más se van a sumar”. Fernández Tonone enfatizó que el objetivo es generar un ambiente positivo y familiar. “Que hagan un domingo diferente en familia, con amigas, con amigos; que se den el tiempo de venir”, invitó la titular del instituto municipal. Finalmente, las autoridades recordaron que el registro previo puede realizarse a través de un formulario en línea, con el fin de lograr una mejor organización del evento, que cerrará con sorpresas en el punto de meta.

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