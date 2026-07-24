Capacitan en primeros auxilios a personal de la Residencia de Adultos Mayores en Acuña
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Socorristas de la Cruz Roja impartieron un curso sobre atención en casos de asfixia, atragantamiento y otras emergencias
ACUÑA, COAH.- Con el compromiso de garantizar una atención segura y de calidad, personal y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Acuña, impartieron un curso de primeros auxilios al equipo de la Residencia de Adultos Mayores del DIF Municipal.
Durante la capacitación se abordaron temas esenciales, como la atención en casos de asfixia y atragantamiento. Los participantes aprendieron técnicas adaptadas a la complexión física tanto de la persona afectada como de quien brinda el auxilio.
También recibieron instrucción sobre cómo actuar cuando una persona se encuentra sola y presenta una obstrucción en las vías respiratorias, mediante maniobras que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
“Este tipo de capacitaciones fortalecen la preparación de nuestro personal para responder de manera rápida, segura y oportuna ante cualquier emergencia, protegiendo en todo momento la salud y el bienestar de las personas adultas mayores que forman parte de nuestra residencia”, destacó el DIF Municipal.
La institución agradeció al personal y socorristas de la Cruz Roja Mexicana por compartir su experiencia y conocimientos. Destacó que estas acciones contribuyen a que el equipo esté cada día mejor preparado para brindar atención con profesionalismo, compromiso y, sobre todo, con humanidad.