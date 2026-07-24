Capacitan en primeros auxilios a personal de la Residencia de Adultos Mayores en Acuña

Durante la capacitación se abordaron temas esenciales, como la atención en casos de asfixia y atragantamiento. Los participantes aprendieron técnicas adaptadas a la complexión física tanto de la persona afectada como de quien brinda el auxilio.

ACUÑA, COAH.- Con el compromiso de garantizar una atención segura y de calidad, personal y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Acuña , impartieron un curso de primeros auxilios al equipo de la Residencia de Adultos Mayores del DIF Municipal.

También recibieron instrucción sobre cómo actuar cuando una persona se encuentra sola y presenta una obstrucción en las vías respiratorias, mediante maniobras que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Este tipo de capacitaciones fortalecen la preparación de nuestro personal para responder de manera rápida, segura y oportuna ante cualquier emergencia, protegiendo en todo momento la salud y el bienestar de las personas adultas mayores que forman parte de nuestra residencia”, destacó el DIF Municipal.

La institución agradeció al personal y socorristas de la Cruz Roja Mexicana por compartir su experiencia y conocimientos. Destacó que estas acciones contribuyen a que el equipo esté cada día mejor preparado para brindar atención con profesionalismo, compromiso y, sobre todo, con humanidad.