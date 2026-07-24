Piedras Negras: FACYD actualizará plan de estudios y alcanza matrícula récord

El director de la facultad, Tadeo Vargas, explicó que la carrera no ha sido modificada en los últimos cinco años, por lo que inició el proceso de revisión conforme a la normatividad universitaria. La intención es fortalecer la formación de los futuros profesionistas y alinearla con las demandas actuales del mercado laboral.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Facultad de Administración, Contaduría y Derecho (FACYD) de la Universidad Autónoma de Coahuila actualizará el plan de estudios de la Licenciatura en Administración de Empresas, con el objetivo de modernizar sus contenidos y poner en marcha el nuevo programa en el ciclo escolar 2027.

La institución reportó además un crecimiento histórico en su matrícula. En el próximo semestre ingresarán 415 alumnos, cifra que representa un incremento del 85 por ciento respecto a hace dos años. Con ello, la FACYD se consolida como una de las facultades de mayor expansión en la región.

En cuanto a la permanencia escolar, Vargas destacó que entre el 85 y el 90 por ciento de los estudiantes concluyen exitosamente sus estudios, reflejo del acompañamiento académico y del modelo de formación que ofrece la facultad.

La vinculación con empresas, colegios de contadores, barras de abogados, el Poder Judicial y el sector industrial permite que los alumnos realicen prácticas profesionales y servicio social, con lo que adquieren habilidades clave para su incorporación al mercado laboral.

Como parte de las actividades por el 43 aniversario de la FACYD, que se celebrará en septiembre, se anunció la carrera atlética Corre FACYD 5K, la cual recorrerá calles del centro de Piedras Negras y ofrecerá premios económicos en todas las categorías, además de playera, medalla, chip de corredor, kit de recuperación y un obsequio para los primeros 100 inscritos.

Debido a la alta demanda, el cupo fue ampliado de 250 a 400 participantes. Las inscripciones permanecen abiertas a través de la plataforma Zmiz y en las redes sociales oficiales de la facultad.