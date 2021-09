MONCLOVA, COAH.- La deuda de 115 millones de pesos que mantiene la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) con el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) por la compra de aguas residuales para futuro tratamiento, frena proyectos de gran importancia en Monclova y Frontera.

Al salir de una reunión con el Consejo, Eduardo Campos, gerente de SIMAS, informó que en este 2021 CEAS solo ha abonado en cuatro ocasiones cantidades entre un millón 500 mil pesos y dos millones de pesos y al no tenerse recurso extraordinario a los ingresos, no se pueden ejecutar grandes obras.

“CEAS nos debe 115 millones, en julio no tuvimos ingreso por parte de ellos, el mes de agosto tuvimos un ingreso de un millón y medio, hablé con el ingeniero Antonio Nerio y me comentó que Ahmsa acababa de pagar y en ese instante nos hizo la transferencia, abonando millón y medio”.

Explico que en Monclova y Frontera se tiene un rezago importante en tubería obsoleta que cumplió su vida útil en las líneas de agua y drenaje, para hacer la reposición se necesitan 400 millones de pesos, pero mientras no se obtengan recursos de este adeudo, no se pueden iniciar los trabajos.

“Tenemos obras por hacer, si tenemos un superávit lo podemos hacer, tenemos listas obras para ejecutarlas, pero falta el recurso”.

Entre otras obras que están validadas pero no se han podido ejecutar ante la falta de recurso, se contempla la construcción de una planta tratadora de agua para Monclova, otra para Frontera, la reposición del drenaje en la Zona Centro de Frontera y en la colonia Occidental, la construcción de línea alterna de los pozos de agua en Pozuelos para el municipio de Frontera.

“Sería mucho la inversión, lo que no tenemos ahorita”.

No obstante a que se dan pocos abonos al adeudo millonario, la deuda del CEAS sigue creciendo y esta se justifica argumentando que si Altos Hornos de México no le paga por sus servicios no habrá pagos para SIMAS.