Manuel E. Santillán y Emilia Charles: la correspondencia de unos enamorados en Saltillo y Parras de la Fuente en el siglo XX

En esta “categoría”, el 11 de 1915, un papel manchado, ligeramente roto y perforado, el puño del hombre dice:

“Antes de empezar mi carta, le suplico me perdone que por primera vez me permita llamar su atención, pero razones poderosas me obligan a hacerlo, máxime, cuando tengo que hacerle una declaración que ni el tiempo, ni la fuerza de voluntad han podido evitarlo. Sí, es justo que dé expansión a mis sentimientos, y no me puedo soportar la duda que durante tanto tiempo me ha martirizado. He sufrido tanto que he tomado la determinación; ha llegado la hora de hacerle ver que Ud. es el ángel que me sacará del caso en que me encuentro, y aunque quede mal ante Ud. le diré que me avergüenza: mi orgullo ha sido de ardiente fuego. Le he elevado un templo en mi alma para adorarle. No se asuste Ud. de comprender el amor que le consagro, puesto que no he experimentado lo que se siente cuando se ama de veras. Ante su dulzura y las cualidades que le adornan me demuestran que Ud. es el ideal que por mí será adorado de veras, y que a la par ha disipado la niebla en que por tanto tiempo he estado sumergido. Le suplico me perdone la forma en que me he expresado, pues careciendo de conocimientos intelectuales no me es posible transmitir mi pensamiento al papel, o darle forma a mis ideas; pero créame, esta declaración es la voz del corazón la que me dicta, ¿por lo tanto le encontrará eco en su alma? A Ud. le corresponde determinar”.

La segunda categoría corresponde a una serie de postales y tiene una ligera variación en la nominación del ser amado: “nena” o “nenita”. En esas el tono se intensifica y una llama notoria arde en la tina. A ratos rememora las cartas de Juan Rulfo a Clara Aparicio. Y otras, muy pocas roza la picardía de James Joyce y las cochinadas que le dijo a Nora Barnacle.

Algunos de los mensajes son los siguientes:

23 de mayo de 1924. “Nenita: La decisión más grande de mi vida es la esperanza de que tú seas mía. Sí, mía, pero antes cumpliendo con los mandatos de Dios y después con las leyes que me rigen, para así poder vivir tranquilo y feliz, consagrados el uno con el otro. Y ya olvidados de esta humanidad que se revuelca en putrídicas orgías (...). Hijita: ter voy a escribir lo que dice un poeta: Nuestras almas, dueña mía, serán águilas. Cruzará inmensidades al impulso de los vientos”. El firma con su nombre y agrega las siglas ECHS, sobre las que platicaremos más adelante.