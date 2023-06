Ahogado en alberca de quinta de Monclova, durante fiesta infantil, muere a los 10 años

MONCLOVA, COAH.- Diego, un pequeñito de apenas 10 años murió este fin de semana ahogado en una alberca, cuando celebraban un cumpleaños en el sector oriente de Monclova, Coahuila.

Fue el sábado cuando el pequeño aparentemente cayó a una de las albercas y quedó en el fondo de ella, hasta que las personas que estaban en el festejo lograron rescatarle.

Su madre, Margarita Ruelas Bustos, solicitó la presencia de paramédicos mediante una llamada al 911, no obstante, no se tuvo respuesta de las corporaciones,, por lo que en un automóvil particular le trasladaron a la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde los médicos finalmente confirmaron la trágica noticia, Diego había fallecido a causa de una asfixia por inmersión.

Esta noticia sin duda ha consternado a la comunidad monclovense, dado que Diego, quien era alumno de la escuela primaria 147 ubicada en la Zona Centro de la ciudad, era muy carismático, querido entre su comunidad estudiantil por su alegría.

Este domingo su cuerpo que estuvo siendo velado en un ataúd blanco fue llevado a la escuela donde acudía formando su educación básica, ahí sus compañeros, maestros, padres lo despidieron y nadie pudo evitar el llanto ante la lamentable situación.