AIDH no estorba a UAdeC y utiliza un modelo que Universidad debería usar: Irene Spigno, directora de Academia

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) no estorba a la UAdeC, es más, muchas áreas de la máxima casa de estudios deberían seguir el modelo de la Academia, por ejemplo en el manejo de recursos, en administración o en la generación de nuevos conocimientos, en lo que la universidad “se ha quedado un poco atrás”, consideró Irene Spigno.

La directora general de la AIDH, al hablar del proyecto de una nueva licenciatura en Derecho con énfasis en perspectiva en derechos humanos, también fue tajante al considerar que la nueva oferta académica no “chocará” con las funciones de las facultades de Jurisprudencia que ya ofrece la Universidad.

El planteamiento es ¿está estorbando o no la Academia a la Universidad?

Yo creo que no, no estorba y, es más, es un modelo que quizás muchas áreas de la universidad deberían seguir, porque es un modelo de eficiencia en lo que se refiere, por ejemplo, el manejo de los recursos.

También es un modelo fundamental para generar nuevos conocimientos en un momento en que quizá la universidad, por estructura, por ser una universidad tan grande y tan complicada en su funcionamiento, se ha quedado un poco atrás.

El modelo también de administración de la academia es un modelo mucho más ágil y que ha invertido mucho en la alta calidad académica, y eso se refleja en los perfiles de las personas que la integran.

Nosotros queremos que todos nuestros investigadores cumplan con los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad académica, que sean todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que respeten, obviamente, los estándares de la Universidad, y también la alta calidad de los programas de posgrado.

La nueva carrera, ¿no “chocará” entonces con lo que ofrece ya Jurisprudencia?

Se trata de una licenciatura que va a completar lo que ya tiene la UAdeC. Esta complementación viene en distintos sentidos, primero porque, como parte del plan de trabajo del Rector, existe el compromiso de incrementar la matrícula en un 8 por ciento durante su periodo.

Se va a incrementar la matrícula sin que esto genere un costo más para la Universidad, porque vamos a solventar todos los gastos de la licenciatura a través de la planta docente que ya tiene la Academia Interamericana.

No “chocará” con las escuelas de Derecho ya establecidas en la UAdeC, pues, en término de contenidos, la modalidad en que se van a impartir dichas materias responden a un esquema de enseñanza y aprendizaje novedosos.

Novedosos en el sentido de que unirán los esquemas clásicos de la enseñanza tradicional del Derecho, con una perspectiva muy práctica dirigida a resolver problemas reales que enfrenta la sociedad mexicana en temas de derechos humanos.

¿Por qué dice que no le va a costar a la Universidad?

No le va a costar en términos de maestros, cuando se abre una licenciatura el principal problema es tener los maestros para que puedan impartir clases y nosotros no vamos a pedir más maestros porque tenemos la plantilla docente de la academia; y nosotros solventamos los gastos del edificio y en ese sentido no genera un gasto, y es más, va a traer más recursos para la Universidad.

¿Cómo atraería más recursos?

Considero que tener la licenciatura va a fortalecer más la parte de los convenios, porque muchos de los proyectos que también tiene el Conacyt o que tiene la Unión Europea, invierten en cursos de licenciatura para la formación de nuevas generaciones de profesionales y eso permite generar más recurso, más proyectos, lo que significa, en términos prácticos, más dinero para la Universidad.

Y ese recurso ¿entra a la Universidad o a la Academia?

Ese recurso entra a la Academia, pero, obviamente, es por vía de la Universidad.

La Universidad dice ‘la Academia no me va a dar dolores de cabeza’, pero con Jurisprudencia ¿no se podría generar que vayan a estar celosos?

Yo espero que no, que ya no haya esos problemas y que ya podamos tener una buena relación de amistad y de colaboración realmente, más que de enfrentamiento.

¿Hay maestros de Jurisprudencia que estarían participando también en la Academia?

Serían independientes, nosotros contamos con la planta docente de 10 doctores, que son también integrantes del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

Esto más toda la serie de personas que ya son maestros y que están a punto de terminar su camino doctoral, así que contamos con la planta docente dentro de la Academia para poder solventar las necesidades de esta licenciatura.

¿Por qué es importante tener una licenciatura en Derecho con perspectiva en derechos humanos?

Porque es importante ir formando a los estudiantes, a temprana edad, para que ellos ya lleguen a su posgrado, a su carrera profesional, con una formación profesionalizante en materia de derechos humanos.

Los derechos humanos son algo que toca la vida cotidiana de todas las personas y es fundamental que tengamos profesionales en cualquier área del conocimiento, en este caso, jurídico, y que tengan la especialidad y la sensibilidad en derechos humanos.