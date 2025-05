Saltillo: Tras 2 décadas de gentrificación, urge repoblar zona centro

La Zona Centro de Saltillo, lleva al menos dos décadas de gentrificación, lo que ha desplazado a personas locales a la periferia de la ciudad, por lo que especialistas urgieron a “repoblar” el primer cuadro de la capital de Coahuila.

José Antonio Torre Medina, director del Centro para el Futuro de las Ciudades (CFC) del Tecnológico de Monterrey, explicó que este fenómeno ha sucedido en 70 ciudades de México.

“La gentrificación está sucediendo de manera estructural. La pérdida de población que vimos está sucediendo de manera estructural. Esta zona ya perdió unas láminas, la verdadera gentrificación ya sucedió y si no hacemos nada va a seguir sucediendo. Es decir, los hijos de las personas que nacieron aquí no viven aquí. No por voluntad sino porque no había ofertas”, explicó Torre Medina en su visita esta semana a la capital coahuilense.

Como publicó VANGUARDIA en marzo de este año, según datos del CFC, el 21 por ciento de la superficie de Saltillo perdió población, lo que ha complicado la garantía de servicios como el transporte público y el abasto de agua.

Torre señaló que la oferta de vivienda para jóvenes trabajadores no ha existido en los centros de las ciudades mexicanas, lo que ha provocado que las poblaciones tengan que ir a la periferia.

Señaló que esta situación es “insostenible” desde puntos de vista como el económico, el medioambiental, o el social. “Es importante verlo porque hay ciudades como Monterrey, donde el umbral ya está muy complicado, pero ciudades como Saltillo todavía pueden hacer muchísimas cosas para revertir esta tendencia y lograr un verdadero control del desarrollo urbano que genere mejores condiciones de vida para todas y para todos”, apuntó.

El especialista explicó que aún con la mejora en las estrategias para repoblar los centros de las ciudades, se dan los fenómenos de expulsión de familias hacia la periferia.

“Vas a expulsar algunas familias en esos procesos. Sí hay algo de eso. Una familia que dice: ‘yo sí voy a vender mi casa porque puedo sacar buen dinero y me voy a vivir a otro lado’, está bien. Si es una decisión personal, está bien. Pero la verdadera gentrificación lleva dos décadas pasando nuestras narices”, mencionó.

PROMOVER VIVIENDA, CLAVE

Torre Medina presentó la iniciativa de la Revitalización del Distrito Centro e informó que su objetivo principal es promover una transformación estructural del modelo urbano que contribuya a mejorar la calidad de vida.

“No estamos generando suficiente vivienda para las nuevas generaciones en donde ellos quisieran poder vivir. La estamos generando en las periferias. Las familias jóvenes y los jóvenes se desplazan no por gusto, sino porque ahí es donde existe la oferta de vivienda que ellos pueden acceder. Eso hay que cambiarlo. Una manera de cambiarlo, no es la única, es cambiando la regulación y permitiendo que se construya en zonas centrales”, apuntó.

No obstante, también aclaró que no se trata de construir rascacielos de 40 pisos en la zona centro, sino edificios de tres o cuatro pisos con regulaciones de altura para no perder la identidad de la ciudad.

“No se trata de un edificio grandotote, se trata de que en la zona existan más departamentos, más casas de una cierta escala, dos, tres pisos, que genera una densidad adecuada para una zona histórica como esta. Eso se trabaja con la autoridad, pero también se trabaja con la iniciativa privada para encontrar sus balances y no romper la estructura histórica y la personalidad de un espacio central de la ciudad.

“Sí quiero decirlo, porque en Monterrey, si ustedes van a una callecita, de repente un edificio de 40 metros, entonces no es eso lo que pensamos”, expuso.

ABORDA MUNICIPIO LAS PROPUESTAS

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció este viernes que en la ciudad se trabajará con la plataforma digital reIMAGINA urbano, “la cual será una herramienta para el diagnóstico territorial y la identificación de estrategias de intervención, así como instrumentos y mecanismos normativos, financieros y de gobernanza con el fin de tener condiciones para la Revitalización del Distrito Centro”.

El alcalde Javier Díaz González destacó este viernes que se trabajará para impulsar al Distrito Centro y transformarlo en un espacio que brinde una mejor calidad de vida a la población.

“Para nosotros y para el gobernador (Manolo Jiménez) es un proyecto estratégico el Distrito Centro, y vamos a trabajar de la mano con la sociedad civil, las empresas y las y los empresarios, para en conjunto establecer los proyectos y los pasos a seguir para volver a darle vida al centro de la ciudad”, dijo.

Díaz González detalló que se establecerán a corto, mediano y largo plazo, las metas a alcanzar para detonar a ese sector de la ciudad, para que aprovechen los servicios públicos ya existentes y que se vuelva a convertir en una alternativa no solo para el comercio y los servicios, sino también para la vivienda.

Agregó que además de los programas y acciones que se implementan para mejorar la infraestructura, está el proyecto de mejorar la Alameda de Zaragoza, misma que será el parque insignia del programa “Activa tu Parque”.

“Que sean espacios donde esté el mantenimiento, la rehabilitación y que tengan vida, con actividades deportivas y culturales”, enfatizó.