El momento más álgido del proceso electoral 2024 está por comenzar, y los nuevos rostros de los partidos que encabezarán la contienda han empezado a revelarse. Aunque durante los últimos procesos Morena se ha consolidado solo como la segunda potencia electoral en Coahuila, en las contiendas presidenciales como la del 2018 los candidatos de este partido incrementaron sus posibilidades y lograron curules y otras posiciones inauditas para la vida política de Coahuila, y un ejercicio similar podría repetirse este año. TE PUEDE INTERESAR: Morena pide al INE negarle candidatura a García Cabeza de Vaca Oficialmente, Morena recibió la intención de tres personas que desean participar por la alcaldía de Saltillo, como son Alejandra Salazar, Luis Zavala y Salvador Ponce. Mientras que todavía falta afinar unos detalles, uno de los personajes que más se escuchan para ocupar la candidatura de la capital coahuilense es Alejandra Salazar, quien no tiene un puesto en Morena y en los últimos años ha enfocado su trabajo en las redes sociales a través de un canal llamado “Es Noticia”, que actualmente cuenta con 1.4 millones de seguidores. Alejandra Salazar es una saltillense egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con estudios en Ciencias Políticas en el Instituto de Ciencias Políticas de Cancún, Quintana Roo, además de diversos diplomados de instrucción política de Morena. Pero dice que su fuerte es haber recorrido el país durante cinco años y haber escuchado a los líderes.

‘ALGO ME FALTABA’ La joven de 31 años empezó a hacerse muy conocida a partir de diversos videos donde cuestionaba a personas simpatizantes de la oposición de López Obrador en marchas sobre lo que entendían de las diversas propuestas de reforma que se han emprendido en el sexenio, y aunque su objetivo inicial era solo informar, asevera que algo le faltaba. “Yo sentía que algo me faltaba. Sentía que estaba informando y ayudando desde ese lado, pero viéndolo ya como saltillense fue una desesperación de decir: ya basta, nos la van a volver a aplicar. Sentía que algo me faltaba en esta misión que es una revolución de conciencias”, dice.

P: En este panorama, muchas de las personas contra las que contenderías podrían decir (como ha pasado) la frase: “porque es joven, es inexperto”. ¿Cuál es tu opinión? R: La juventud ha sido menospreciada y subestimada, cuando la gente joven tiene muchas ideas fuertes y frescas. Además, la gente piensa que vas solo, y eso no es cierto. En realidad, los proyectos van acompañados de especialistas y gente con experiencia. Si se tiene preparación y equipo, se puede estar mucho mejor que con todas las personas mayores que tienen experiencia en robar. P: Y a ti, ¿qué proyecto te gustaría impulsar cuando sea el momento? R: En primer lugar, me gustaría compartir que los saltillenses estamos inmersos en una gran apatía y la verdad no los culpo. Todo viene desde la forma de vida que te ofrece el gobierno, de tu entorno familiar, de si te puedes superar o no, y tenemos que primero acabar con esa apatía. Queremos darle a la gente la opción de que sí se puede hacer un cambio y de que es un buen momento. Y la otra, es porque jamás ha habido una mujer al frente del Gobierno Municipal ni en un puesto importante. P: ¿Y confías en Morena? En otros partidos también hemos visto que las mujeres han sido colocadas en lugares más pequeños. R: Bueno, eso no sería de Morena sino de la gente. Y sí, confío en Morena. Diego del Bosque está haciendo un gran trabajo y ha andado construyendo negociaciones para ver si se van a hacer alianzas, aunque parece que Ricardo Mejía va a decidir de nuevo irse por la libre, eso está todavía por saberse. Hay mucha división en el fondo, se ha admitido y se nota, pero aquí quiero hacer un llamado a recordarles que la política de AMLO es en la calle, servir y escuchar. P: ¿Qué has visto en la calle? ¿Cuáles son las principales carencias que has identificado en Saltillo? R: El tema de la seguridad. Me parece una burla que sea uno de los spots del gobierno de Manolo Jiménez y Chema Fraustro; decir que es la ciudad más segura del país. Una cosa son los delitos y otra las pandillas que andan haciendo de las suyas en todas las colonias. La gente se siente abandonada por la autoridad. Nos tienen una seguridad con alfileres que no tarda en derrumbarse. Además en tema de la vialidad que está horrible. Aquí ya no existen las horas pico. P: Pero hay un problema, el Presidente puede tener un super proyecto, pero debajo de él hay miles de personas que pueden corromperse ¿Cómo hacer para que un nuevo gobierno cambie su chip y se logre todo? R: Creo que es rodeándote de las personas adecuadas, en las que confíes y que sean incorruptibles. Además de tener la visión de que no venimos a hacernos ricos. Lo que queremos en Saltillo es hacer historia. Con personas adecuadas se pueden hacer cosas.

P: Supongo que el machismo que hay en la calle se asume como un reto extra. ¿Será difícil construir toda una candidatura? R: ¿Si Saltillo está listo para ser gobernado por una mujer? A ver, ¿por qué tendríamos que estar listos? Si desde el inicio de los tiempos la mujer es igual o más capaz que un hombre. Las mujeres han trabajado toda su vida luchando por los derechos, y muy poco que pudimos votar. Desde cuando que debimos haber tenido carta abierta para participar en lo que nos dé nuestra gana: en política, en comercio, en emprendimiento. P: Replanteo: ¿tú estás lista para contender con hombres? Tomando en cuenta que todavía existe una situación de machismo. R: Estoy más que lista. Estoy más que lista para ir contra cualquier señor. No me importa su edad ni su puesto. El machismo del que hablas no está en las calles. La gente nos dice: qué padre que vaya una mujer. Los señores de sombrero y bigote nos dicen: qué padre que vaya una mujer joven. El machismo del que hablas está en el gobierno desde toda la vida. ‘MÁS PERDEMOS SI NO LO INTENTAMOS’ P: Hemos visto que has tenido algunos desencuentros con otros medios. ¿Cómo va a ser la dinámica con ellos? R: Me parece oportuno el tema. Recuerdo cuál fue hasta el video cuando dije “medios chayoteros”. Pero ahí va: yo trabajé para un medio chayotero; RCG, cuatro años de mi vida. Mi bronca no es con los periodistas que hacen su chamba, mi bronca es con las personas que se venden y manipulan toda la información porque tienen que quedar bien con una persona que les dan contratos. Pero yo no estoy peleada con nadie y quiero que sepan que una de las principales cosas que tenemos en mente es proteger a los periodistas. Soñamos una ciudad donde cada quien pueda decir lo que le venga en gana sin estar expuestos a una censura permanente como me pasó a mi.