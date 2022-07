Alejandra espera justicia desde 2020; busca resolución de su caso mediante Ley Olimpia en Coahuila

“Mi caso no es de ahorita, fue de los más sonados cuando inició la Ley Olimpia en Coahuila y es fecha que no se hace justicia”, denunció Alejandra

Saltillo, Coahuila.- “Alejandra lleva 2 años pidiendo justicia en Coahuila, sus vídeos sí estuvieron difundidos por todo Saltillo y los comentarios para ella no son de aplausos de otros hombres por denunciar, sino de estigmatización”, expuso Olimpia Coral Melo, impulsora de la ley a través de sus redes sociales.

Se trata del caso de la saltillense Alejandra “N” quien denunció desde el 2020 a su ex pareja al exponer videos íntimos, y aunque el hombre fue vinculado a proceso en el 2021, es fecha que no inicia el juicio oral.

Por lo que hace un llamado a las autoridades para que su caso, al igual que al hombre que fue beneficiado con la Ley Olimpia en la capital, también sea tomado con celeridad.

“Yo hice mi denuncia en mayo del 2020, se vinculó a proceso, hice la difusión de la denuncia, le pusieron brazalete electrónico pero mi molestia es con la Fiscalía porque se lo retiran y difieren la audiencia en abril de este año”, comentó.

“No sé si hay intereses de por medio -comentó- pero el MP (Ministerio Público) está de lado del imputado, aplazan mes tras mes, debió celebrarse la audiencia y nada, pero me dan la idea de que las mujeres, en esto, somos indefensas”.

“Pido justicia con el fiscal Gerardo Márquez, aunque ya me contacté con Coral, me reiteró todo su apoyo y me prometió estar al tanto de mi caso, es el próximo 23 de agosto la audiencia y espero que se lleve a cabo”, agregó.

Pues mientras tanto, yo sigo indefensa, él ha pasado enfrente de mi trabajo a decirme ofensas y asustando a mi hija, y de eso también tengo pruebas pero mientras tengo miedo porque temo por mi vida como ya lo he hecho saber antes.

“Mi caso no es de ahorita, fue de los más sonados cuando inició la Ley Olimpia en Coahuila y es fecha que no se hace justicia, lo único que pido es justicia y seguridad para mi hija y para mí”, finalizó Alejandra, quien agregó que cabe la posibilidad de que Coral arribe hasta la entidad para apoyarla con el caso y revisar la aplicación de la ley.