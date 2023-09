Alerta especialista: Airbnb pone en riesgo oferta y costo de renta de vivienda en Coahuila

Especialistas consideraron que la regulación de la plataforma de hospedaje Airbnb debe concretarse para evitar que ponga en riesgo la oferta y el costo de la renta de vivienda en la entidad coahuilense.

El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, firmó un convenio con la plataforma digital Airbnb, misma que se comprometió a retener y enterar el Impuesto Sobre Hospedaje, a raíz de peticiones principalmente de asociaciones hoteleras.

TE PUEDE INTERESAR: Crecerá recaudación en Coahuila gracias al acuerdo con Airbnb

Sin embargo, la especialista en derecho a la vivienda, Carla Escoffié, consideró que la regulación debe trascender para cuidar la oferta de arrendamiento tradicional.

Explicó que aunque la plataforma pague impuestos, también debe estar en la agenda procurar que la oferta de la aplicación no termine por desplazar a las viviendas de renta en las ciudades.

“No es un tema de que sólo porque paguen y ya se va a solucionar todo el problema, sino que se tiene que revisar la oferta de vivienda de arrendamiento, cómo ésta se ve reducida o desplazada por el ánimo de hacer negocio con Airbnb y de ocupar estos espacios para turistas y no para personas que están buscando una opción de vivienda en la ciudad”, dijo la especialista.

Dijo que actualmente no hay ningún estado en el país que haya regulado a Airbnb en materia de derecho a la vivienda.

“Los gobiernos no suelen tener un registro de arrendamientos para poder darle seguimiento a cuál es la oferta a largo plazo, cuál es la disponibilidad que se tiene para rentar un lugar en las ciudades. Por otro lado, no hay una regulación de Airbnb en ningún estado del país. Eso implica que no tenemos datos certeros sobre cuánto afecta Airbnb”, agregó.