Alerta Salud de Coahuila por quinta ola de contagios si no se cuidan

MONCLOVA, COAH.- Ya cerca el periodo vacacional de Semana Santa, también se podría tener en puerta una quinta ola de contagios de COVID-19 si no se respetan los protocolos sanitarios.

“Este virus no tiene palabra, no podemos predecir nada”, dijo Roberto Bernal, secretario de Salud en Coahuila; quien no descartó que las estadísticas vuelvan a repuntar si la población se relaja.

Dijo que Coahuila mantiene 146 mil 418 casos de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia así como 8 mil 727 decesos, sin embargo actualmente se tienen solo 339 casos activos y 33 personas atendidas en hospitales por síntomas leves.

“Tenemos varias semanas con menos de 50 casos, el (reporte) del lunes tuvimos 17 entonces vamos bastante bien, pero todavía seguimos teniendo las medidas de contención que no deben de desaparcer”.

“No hemos salido de la epidemia, la epidemia persiste y es muy probable que vaya a persistir y que tengamos que tener las medidas adecuadas para convivir con ella”.

Expuso que la variante Delta fue muy agresiva y generó cuantiosos decesos, pero por otro lado Omicrón muy contagiosa pero menos fuerte, no obstante esta tiene 30 sub tipos y tres sub variantes que pueden contagiar incluso 15 días después de que el virus ingresó al cuerpo.

Resaltó que hay países que después de haber estado con índices bajos de contagios, dejaron sus medidas preventivas de contagio a un lado y repuntaron de nueva cuenta en los casos positivos y muertes por el coronavirus.

“Tenemos que aprender a convivir con esto, los espacios tienen que ser más ventilados, acostumbrarnos a tener mas actividad al aire libre, no hemos correlacionado la actividad económica con mayores contagios, no hemos correlacionado el retorno de las aulas con mayores contagios.

“Lo que sí hemos relacionado son las variantes de los virus de acuerdo al tipo de virus, uno más contagioso otros más mortales y las salidas de los muchachos que se contagian en otros lados como en Mazatlán y Cancún”, señaló.