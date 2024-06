Algo de historia: Librerías desaparecidas de Saltillo y el legado de un librero

DE LAS OTRAS LIBRERÍAS

Martínez, Selecta, Zaragoza, donde trabajó Rufino Rodríguez y el profesor Gilberto Duque Medina, más adelante, en la esquina de Zaragoza y Aldama estuvo desde 1970 la magnífica y bien surtida Librería de Cristal y por la calle Aldama estuvieron la librería Ideal y la Excelsior, del profesor Ramón Garza de la Rosa.

LA MARTÍNEZ, HISTORIA Y LEGADO

La semana pasada, cuando me dirigía a abrir mi negocio, a unos pasos antes de llegar al local, escuché que desde la ventana, insistentemente, un vecino me chistaba y me hacía señas y aspavientos para demandar mi atención. Al voltear, me dijo ven, te voy a enseñar algo que te va a gustar, desvié mi marcha unos cuantos pasos y me dirigí a su casa, abrió la puerta y después de saludarlo percibí en él una euforia contagiosa.

Visiblemente emocionado me tomó del brazo y me llevó al comedor, en la mesa, de manera ordenada estaban más de un centenar de libros antiguos, sin contener su emoción me dijo, mira lo que me acaba de llegar, de manera inmediata mis ojos se abrieron más de lo habitual y me volví a ver aquellos tesoros.

Los temas de la vasta colección son de historia, muchos de ellos de Saltillo, sus personajes, instituciones y otros tantos de Coahuila. Diría usted, ¿y eso que tiene de especial? Lo atípico de esta compilación, es ver los títulos juntos, ya que solo se pueden encontrar en una biblioteca especializada y a veces ni ahí.