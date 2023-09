Robertito Guajardo; un saltillense marcado por el arte, la polémica y las figuras singulares

Pocos saltillenses saben sobre la vida de este peculiar personaje, las líneas que se han escrito sobré Roberto Manuel Guajardo Mireles , han sido casi siempre de escarnio, no reflejan su verdadera personalidad, tampoco hablan del bien que hizo a muchas personas a lo largo de su vida.

Hasta no hace mucho tiempo, el tema de la homosexualidad era tabú dentro la sociedad saltillense. Ahora parece que las cosas han cambiado, personas con orientación sexual diferente han ganado respeto y tolerancia a través de los años.

VERDAD OCULTA

La próspera y acaudalada pareja de Antonio Guajardo y Otila Mireles, había intentado diez infructuosos años procrear hijos y al verse imposibilitados decidieron adoptar a un niño.

Una ahijada de este matrimonio, que vivía en la ciudad de México, fue víctima de un amor mal correspondido y regaló a su hijo Robertito a don Antonio y Otila.

Al parecer la constante en la vida del protagonista del presente relato fue la controversia.

Al nacer fue presentado ante la Oficialía del Registro Civil, sus padres, Antonio Guajardo González y Otila Mireles Rodriguez, originarios de Sabinas Hidalgo, Nuevo León manifestaron que era hijo legítimo y que había nacido en la calle de Múzquiz número 32 el día 11 de mayo del año próximo pasado, es decir 1910, meses más tarde en la iglesia de San Esteban, la fe de bautismo con fecha cinco de julio de 1911, refiere que es hijo adoptivo y que, nació el 11 de mayo de 1911. La realidad es que Robertito siempre festejó su cumpleaños el 11 de junio.

LA REALIDAD

De esas raras vueltas que da la vida, cuando la suerte le sonrió, la madre de Robertito regresó varios años después a reclamar a su hijo, había logrado casarse con el novio que la había abandonado años antes.

Don Antonio y doña Otila decidieron que fuera Robertito quien tomara la decisión de regresar con su verdadera madre o permanecer con ellos.

Para Robertito fue doble tragedia, por un lado, la tristeza al enterarse que era adoptivo y luego tratar de comprender por qué lo habían dado en adopción.

La impactante noticia desencadenó en el confundido niño un profundo rencor hacia su madre biológica y su decisión no se hizo esperar, el pequeño decidió quedarse con los padres adoptivos, quienes se volcaron a dar más cariño, amor y todo tipo de lujos y comodidades.

FORMACIÓN FORZOSA

Don Antonio Guajardo, hombre de carácter, quería que su hijo adoptivo siguiera sus pasos como agricultor y ganadero, se esforzó en darle una buena educación, Robertito ingresó a primaria en 1917 en el Colegio De La Paz de esta ciudad, nada tiene que ver con el actual colegio del mismo nombre, he estado investigando cuál fue este colegio y donde se encontraba y hasta el momento no he podido tener datos.