Saltillo: El tortuoso camino para destrabar las vías del tren y abrir el bulevar Francisco Coss

A unos días de tomar posesión como Gobernador del Estado, don Oscar citó a un grupo de funcionarios de su gobierno y otros de Ferrocarriles Nacionales. El encuentro se llevó a cabo en los patios del ferrocarril, hoy cruce de la avenida Emilio Carranza y el bulevar Francisco Coss. En tono enérgico y decidido Flores Tapia dijo al funcionario federal:

“Esto es un muladar, necesito que me quites estas vías, solo estorban y frenan el crecimiento de Saltillo, el empleado de la poderosa empresa, seguro de sí mismo respondió: “A mí ningún Gobernador tal por cual me tiene que decir lo que tengo que hacer”, al escuchar aquella respuesta, el Gobernador frunció el ceño, en tono calmado y sereno se dirigió a Lemuel Burciaga Rodríguez, director de Policía y Tránsito del Estado, ¿Ya escuchó compadre lo que dijo este señor, no le parece que está insultando al Gobernador?, Burciaga respondió, sí, lo está insultando, el Gobernador volvió a preguntar, ¿Y qué se hace cuando alguien insulta a la autoridad?, de inmediato Burciaga Rodríguez, contestó “merece una sanción y cárcel”, y que está esperando entonces, lléveselo a la cárcel, el funcionario de ferrocarriles no podía creer lo que estaba sucediendo, elementos de policía condujeron al asustado empleado a la Penitenciaría del Estado.