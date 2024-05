Saltillo histórico: Francisco Coss, el fiero revolucionario inmortalizado en una efigie

Dentro de dos años, el bulevar Francisco Coss cumplirá 50 años de haber sido inaugurado. Parece poco tiempo en la historia de Saltillo, pero para nosotros los mortales es más de la mitad de una vida. A muchos el nombre de Francisco Coss no les es familiar, para otros es solo un bulevar y por ende pasa desapercibida la estatua ecuestre. Por eso es pertinente la pregunta: ¿Cuáles fueron los méritos de este controvertido revolucionario al nombrar así la estratégica vía que casi atraviesa la ciudad de lado a lado?. TE PUEDE INTERESAR: Templo y Plaza San Francisco, añoranzas y recuerdos del Saltillo de ayer Mi incesante curiosidad por la historia de esta ciudad dio jugosos frutos, al encontrar mucho de lo particular sobre el general Coss. En la revista Provincia, fuente inagotable e imprescindible de información histórica y cultural de Coahuila, en uno de sus ejemplares encontré una formidable entrevista que hizo el periodista Oscar Flores Tapia al general de división, Francisco Coss Ramos, titulada, El Último Centauro, la reunión se dio en la casa del general en Ramos Arizpe, en el verano de 1953.

La primera impresión del entrevistador al dar inicio la narrativa, escribe lo siguiente: "Estamos frente a uno de los más temerarios soldados de la Revolución Mexicana, el General de División Francisco Coss. Doblegado por el peso de los años, 73 en ese entonces, el viejo roble hace esfuerzos inauditos por mantenerse erguido, mientras el sonoro vozarrón que alentó a sus hombres en la pelea se va apagando dolorosamente" En esta interesante y valiosa conversación, el propio revolucionario narra detalles y episodios de su vida. Responde a la primera pregunta de cómo se hizo revolucionario. "En el año de 1906 iniciamos la primera intentona, pretendíamos apoderarnos de Torreón, pero nos hicieron pedazos. Hui a Chihuahua donde conocí a Pascual Orozco, señor que me dio trabajo como carrero en las minas. Poco después nos enteramos por el periódico "Regeneración", de los Flores Magón, que me andaban buscando los del gobierno. Así que para evitar mi atención fui a dar al púlpito. Permanecí oculto en el cañón por algún tiempo y de ahí me vine a San Pedro para entrevistar al señor Madero, entonces líder indiscutible de la Revolución"... "Váyase a Saltillo y póngase en contacto con Luis y Eulalio Gutiérrez", fueron las instrucciones que me dio el apóstol. Una vez en Saltillo. Fui a ver a don Urbano Flores y a Serapio Aguirre, representantes de Madero y, de acuerdo con ellos me dediqué a comerciar (sic) por el rumbo de la sierra, en realidad andaban ya en plena campaña revolucionaria.

"Terminó la lucha con la caída de Porfirio Díaz y después de las elecciones se hizo cargo de la Presidencia de la República el señor Madero, nuestras tropas fueron licenciadas y los que habíamos empuñado las armas para exigir respeto a la voluntad del pueblo volvimos a la vida ciudadana. Sin embargo, el cumplimiento de las demandas populares por parte de la Revolución se iba demorando. Un día, a fines de diciembre de 1912, don Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila, fue llamado a México; se decía que el Presidente Madero le confiaría la Secretaría de Gobernación. Ese anuncio alentaba a los revolucionarios. que ya empezaban a sentirse defraudados". VOZ DE PROFETA DEL VIEJO ZORRO Continúa el relato del revolucionario: "Fue el 31 de diciembre de 1912, don Venustiano me mandó llamar, acudí presto a su llamado. Y una vez que lo hube saludado. En tono de amable reproche, le dije: "¡¡Señor, estamos muy disgustados porque no aceptó la gobernación!!", se refiere a la Secretaría de Gobernación que ofreció Madero a Carranza. "Precisamente para eso te mandé llamar me dijo don Venustiano", el asunto en México anda muy mal, don Pancho se echó en brazos de los reaccionarios y enemigos de la Revolución y estos se lo van a comer, al único que le tienen miedo es a Gustavo, pero a ese lo van a matar muy pronto, por eso me vine al norte, porque tenemos que estar alertas si queremos salvar la Revolución", enfatizó el gobernador Carranza.

Y se cumplió la premonición, ya que el 22 de febrero de 1913, el Presidente Madero fue cobardemente asesinado en el golpe de estado orquestado por el general Victoriano Huerta. El gobernador Carranza desconoció al usurpador y dio inicio la lucha contra los asesinos de Madero y Pino Suárez. Don Venustiano se trasladó a la villa de Arteaga, mientras la plaza de Saltillo quedó en poder de los generales Caso López y Ricardo Peña. HABLANDO DEL PLAN Sigue contando el General Coss: "El día 24 de marzo nos llamó don Venustiano a Luis Gutiérrez y a mí. No tengo en quien confiar más que en ustedes, así que espero me cuiden la espalda mientras avanzo a un lugar donde pueda formular un plan. "Ustedes que conocen bien estos rumbos me dirán dónde podemos contar con amigos, en un papelito escribí el nombre de Antonio Villarreal, administrador de la Hacienda de Guadalupe, allí puede ir señor, es un buen amigo de la casa". Dos días después, el 26 de marzo, se firmó el Plan de Guadalupe. SUCESO QUE INSPIRÓ LA ESTATUA Sobre el ataque a Saltillo, el general Coss explica: "Los revolucionarios atacábamos por distintos sitios de la ciudad, la gente a mi mando atacó por La Huilota, tenería situada al noroeste de Saltillo. Nos acercamos casi al centro de la población, un cañón emplazado en Palacio de Gobierno hacía estragos en las filas revolucionarias, así es que corté a cuatro de mis hombres y a toda carrera, por la calle de Zaragoza, nos dirigimos a Palacio, los cañonazos pegaban en las paredes tumbando las ventanas de las casas pero sin tocarnos, ya frente a Palacio los servidores del cañón, al ver volar nuestros caballos sobre ellos abandonaron la pieza, rápidamente eché un lazo al cañón y a cabeza de silla lo arrastré, di vuelta a la Plaza de Independencia, pasé por Catedral, seguí por la calle de Hidalgo, pero al llegar a la Presidencia Municipal me mataron el caballo, de ahí continué a todo correr, los hombres que me acompañaban fueron muertos, solo yo me salvé". DESMEDIDO VALOR Con emoción el general Coss sigue: "En otra ocasión estando con mis hombres en la sierra de Arteaga, se llegó un arriero de aquellos que nos llevaban noticias de Saltillo, y me dijo: manda decir Luciano Reyes que vayan a sacarlo de la penitenciaría, ese mismo día por la noche llevé a cabo un ataque a Saltillo, me dirigí directamente a la penitenciaría y puse en libertad a Luciano Reyes Salinas a Juan Muñoz y a un amigo al que decían el "Barreando" González. Luciano Reyes fue un ingeniero civil que se unió a la lucha constitucionalista. Después del triunfo de la batalla de Paredón, el general Francisco Villa entró a Saltillo, las fuerzas federales ya habían abandonado la plaza. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, puso al General Coss bajo el mando del temible Jefe de la División del Norte. LAS ÓRDENES SON PARA CUMPLIRSE, NO PARA DISCUTIRSE "El general Villa quiso nombrar, como jefe de la plaza, a uno de sus generales, pero yo me opuse, 'aquí tenemos jefes que también son muy hombres' le dije, y aunque medio se mosqueó, Villa nombró al coronel don Severiano Rodríguez jefe de las armas.