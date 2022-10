Alumna que sufrió accidente en práctica de laboratorio en ITS se reintegra a clases; desmienten demanda

Fátima N, estudiante del séptimo semestre de la Ingeniería en Materiales del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) sufrió un accidente durante una práctica de laboratorio de la que se originaron quemaduras de segundo grado y por lo que tuvieron que brindarle atención médica inmediata.

Fue el viernes 14 de octubre cuando realizaron la práctica de fundición de hierro a más de mil grados de calor, sin embargo, algo salió mal y surgió el accidente:

“Hay un horno donde se funde el metal y un compañero y yo estábamos sosteniendo el crisol, que es un recipiente donde se vacía el metal fundido para luego ponerlo en los moldes.

“Lo que pasó fue que el metal líquido se derramó en el piso y por el choque de temperaturas se hicieron chispas, lo que nos quitó visibilidad, entonces se derrama el metal y me cae en el chamorro derecho: yo no solté el crisol porque se hubiera provocado un accidente mayor”, relató la alumna.

Lo que hizo fue llamar a su relevo para sostener el crisol y alejarse del lugar porque ya sentía el ardor de la quemadura.

“Me veo mi pierna y digo ‘no manches pues ya estoy quemada’”, comentó.

En ese momento, dada la emergencia, no se aplicó el protocolo de seguridad, sino que los compañeros de Fátima tomaron iniciativa y se la llevaron al hospital.

“Mis amigos me ayudaron, una amiga me rompió el pantalón, me llevaron al hospital donde me atendió un médico cirujano que me sugirió una cirugía, debido a que se trató de quemaduras de segundo grado”, mencionó Fátima N en entrevista para VANGUARDIA.

Al mismo tiempo, desmintió el que se interpondrá una demanda en contra del Tecnológico de Saltillo como lo habría publicado un medio de comunicación local.

“Yo y mi familia estamos en esa postura, no vamos a demandar al Tec, no puedo demandar a mi segunda casa, yo he hecho muchas cosas buenas aquí: desde mis clases, mis amigos, los congresos; he tenido la oportunidad de trabajar para una empresa gracias a las recomendaciones de mis doctores y maestros, no vamos a demandar”, expuso la estudiante.

Aunque se encuentra en recuperación, Fátima decidió reincorporarse a sus actividades escolares con normalidad dado que esa también fue una recomendación de los médicos.

“El martes fui con el cirujano y me dijo que va todo bien, me recomendó regresar a la escuela porque tiene que haber circulación de sangre, yo estoy bien y la verdad que me estresó mucho que hayan lanzado esa noticia falsa”, señaló Fátima.

Agregó que durante los próximos quince días deberá continuar con su tratamiento médico, hasta que sea dada de alta.

En cuanto a la cobertura de los gastos médicos, éstos correrán por parte del Tecnológico Nacional de México, según lo que apuntó la directora del ITS, María Gloria Hinojosa Ruiz.

“Hay un seguro de gastos mayores que se otorga a los estudiantes por ser parte del TecNM, es una suma cercana a los 300 mil pesos y hemos priorizado que la alumna se encuentre bien”, comentó la directora.