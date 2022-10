SALTILLO, COAH.- Ante el alza de contagios y hospitalizaciones en otros países, así como la posible llegada de las variantes de Omicrón, la secretaría de salud en Coahuila exhortó a vacunarse contra el COVID-19 en cualquiera de sus centros de salud en la entidad.

De acuerdo con el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, un total de 90 mil dosis de la farmacéutica Cansino serán distribuidas en toda la entidad, con el objetivo de que quienes aún no se hayan vacunado contra el SARS-CoV-2 o necesiten refuerzo para completar el esquema, tenga oportunidad de hacerlo.

Publicidad

Hasta el momento, detalló, ya se tienen el 45 por ciento de las vacunas aplicadas, sin embargo, hace falta aplicar el resto antes del día último de octubre, por lo que exhortan a toda la población a colocársela.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Regresan los cubrebocas? Salud Coahuila analiza su uso si repuntan casos de COVID-19

Sobre todo, expresó, a los adultos mayores y personas con alguna enfermedad crónico degenerativa.

Publicidad

“La vacunación juega un papel muy importante para la prevención y disminución de enfermedades que pueden resultar mortales para el ser humano;

Por eso invitamos a la población que no ha tenido la oportunidad de ser inmunizados contra el Covid-19, a que se acerquen a los Hospitales Generales de su ciudad y solicite su vacuna de manera gratuita”, señaló.



Asimismo, recordó que al decretarse la no obligatoriedad del uso del cubrebocas en Coahuila, se estipuló como recomendación hacer uso de él a los ciudadanos que no se han vacunado o tiene el esquema de vacunación incompleto, ya que esto representa un mayor riesgo de contraer el virus y con sintomatología más aguda.



Respecto a la distribución de las vacunas, detalló que será en las Jurisdicciones Sanitarias de la siguiente manera:

Piedras Negras: 7 mil dosis.

Acuña: 3 mil 500 vacunas.

Sabinas: 6 mil biológicos.

Monclova: 8 mil 400 dosis.

Cuatrocienegas: mil 900 vacunas.

Torreón: 25 mil 800 biológicos.

Francisco I. Madero: 6 mil 800 dosis.

Saltillo: 30 mil 600 vacunas.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: ‘No están caducadas, se vencen el último de este mes’; Exhortan a vacunarse contra el COVID-19 en Saltillo



Los horarios de aplicación en los Hospitales Generales serán de 8:00 a 20:00 horas y en centros de salud de 8:00 a 14:00 horas.



Además, se dio a conocer que el personal de vacunación de las Jurisdicciones Sanitarias implementarán brigadas en diversos centros comerciales, iglesias, asilos y empresas, entre otros.