Los obreros aseguraron que ante la falta de pago de la empresa, no hay comida en sus viviendas, no tienen recurso para pagar servicios básicos como la luz y el agua, tampoco gasolina para presentarse a la empresa

Aunque esto se tenía programado para las 10:00 de la mañana del lunes, no se llevó a cabo, no obstante, trasciendió que si la empresa no pagaba en unas horas más, la manifestación se haría en las instalaciones de AHMSA.

“Un llamado a los gobiernos estatales, federales, diputados, hagan algo, no queremos nada, nada regalado, solo lo que nos corresponde. No es posible que después de generar riqueza para empresarios y erarios con nuestros impuestos, todos nos den la espalda.... Hasta la misma sociedad que opina desde la comodidad de sus hogares y defendiendo a no sé quién... esto no es cuestión política”, publicó uno de los inconformes en redes sociales.

Altos Hornos de México se mantiene tres meses paralizada sin producir acero, y ahora sin energía eléctrica. La semana anterior, la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro por un adeudo inicial de 85 millones de pesos, monto que subió a 178 millones de pesos por la llegada del segundo recibo correspondiente al consumo del mes de febrero.