Ante quejas vecinales, implementan multas y suspensiones a bares del Centro de Saltillo

Tras la insistencia de los vecinos de la zona, las autoridades municipales han realizado una serie de supervisiones a bares y antros del Centro de Saltillo en los últimos días, que han derivado en multas y suspensiones por exceso de ruido y otras faltas a la reglamentación.

Se trata de un grupo de vecinos organizados, quienes a través de grupos de WhatsApp, se han puesto de acuerdo para denunciar las irregularidades, incidencias y faltas en la zona.

Además, se ha solicitado una patrulla para supervisión ante una serie de sucesos delictivos que se han padecido, como el robo en tiendas y viviendas. Una de las constantes quejas es el ruido que generan los centros nocturnos cuya instalación se ha ido incrementando en la zona.

Una de las quejas que se turnaron fue en contra del bar instalado en La Movida, ubicado en la calle Victoria, a quien le fue otorgada una multa por ruido excesivo.

Esta multa se aplica según los parámetros dictados por la Semarnat en cuanto a la contaminación auditiva, de la que cada vez más vecinos son víctimas, según lo expresado en los grupos.

Tras este procedimiento, los vecinos notificaron que el bar modificó el volumen de su sonido.

La multa por estos motivos está entre los 10 y las 20 unidades de medida, que ascienden a 103.74 pesos en este año.

Otro de los centros nocturnos que ha registrado quejas, y que recientemente recibió una suspensión, fue el bar “Botanik”, ubicado en la calle De la Fuente antes de llegar a General Cepeda.

Sin embargo, los vecinos han insistido en que estos no son los únicos bares a los que las autoridades no han prestado atención en el tema del ruido y la contaminación auditiva; pues otro de los señalados y que no ha sufrido una suspensión por esto es el bar Mason’s, en el callejón Ocampo e Ignacio Allende.

Aunque el Centro de Saltillo es una de las zonas con mayor actividad tanto en el día como en la actividad nocturna, estas quejas por proliferación de antros “ruidosos” también ya se han hecho presentes en las últimas semanas en el norte de la ciudad, donde se ha señalado a bares como “La Pre”.