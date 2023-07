Ante violencia en el país, ‘como que falta otro tipo de abrazos’: Obispo de Saltillo

“Los abrazos que someten, que contienen al que agrede, no solamente abrazos de cariño, de no pasa nada. Falta el ejercicio de la autoridad”, asegura Monseñor Hilario González García

La Conferencia del Episcopado Mexicano y los obispos afirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha encontrado la manera de contrarrestar la violencia en el país, desde que asumió la política de abrazos y no balazos.

“Como que falta otro tipo de abrazos: los abrazos que someten, que contienen al que agrede, no solamente abrazos de cariño, de no pasa nada, falta el ejercicio de la autoridad. Esa es la postura como obispos”, afirmó Monseñor Hilario González García.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Cristo Vive’: la invasión al Cerro del Pueblo de Saltillo que apenas obtuvo permiso... ¿todos podríamos escribir en él?

En el combate a la delincuencia organizada no se puede ser triunfalistas, porque hay situaciones de violencia, personas desaparecidas y muerte, dijo al recordar la muerte de los Jesuitas en Chihuahua.

“La CEM y los Jesuitas hemos tenido una campaña de oración mensual por la paz, la conciliación, la justicia, la dignidad de las personas, por los desaparecidos. No podemos ser ciegos pensando que todo ha sido positivo”.

“Hemos estado pidiendo la revisión de esa política, de cómo se está trabajando la seguridad pública e involucrar a la sociedad civil para que se pueda resolver de la mejor manera con la participación de todos”.

Aclaró que en Coahuila las condiciones son muy distintas a otras entidades del país, donde los mismos obispos se han topado con retenes en las carreteras.

“No sé si se llame privilegio, pero hemos de estar agradecidos de que llevamos una buena vida, una vida tranquila, no tenemos esas situaciones. Si la sociedad de Coahuila nos organizamos bien, seguimos respetando el derecho, las leyes, siendo solidarios entre nosotros y cuidando los valores desde la familia, la escuela, la empresa, la sociedad, podemos vencer el mal a fuerza de bien. A veces queremos (enfrentar) el mal con el mal”.

Por ejemplo, monseñor Cristóbal Ascencio García, Obispo de Apatzingán Michoacán, ha vivido situaciones muy duras y complicadas, ha sido muy valiente y comprometido con su presbiterio para desempeñar su labor en condiciones donde hay gran presencia del crimen organizado. Incluso lo han retenido en retenes y ha llamado a los criminales a no amenazar ni asesinar.

Ascencio García reclamó que AMLO, en lugar de celebrar los cinco años de su llegada al poder, debió decretar un día de luto por la creciente violencia que vive el país. El Presidente afirma que no hay narco estado, pero aumenta la presencia de grupos criminales en más regiones del país.

“En lugar de festejar en el Zócalo, ¿por qué no declarar un día de luto, de duelo nacional por tantos hermanos en nuestro país que han perdido la vida por la violencia? Mientras algunas autoridades dicen que todo está bien, los que vivimos aquí y un servidor, sabemos que no está bien, sufrimos la violencia”.

El Obispo de la Diócesis de Saltillo señaló que hay que ser equilibrados y reconocer que se debe hacer el duelo y pedir por los que han sufrido y desaparecido.

“Más que pactar, es decirle a los que atacan, amenazan ‘oigan, pues también somos hermanos’. No es un pacto político, sino un pacto desde la fe cristiana”, expresó.

Ante la violencia en el país, surgen los grupos de autodefensa para protegerse contra el crimen: “Qué pena que las instituciones encargadas de defendernos no logren hacerlo, incapaces, limitadas, no sabemos. La llamada es a involucrar a más gente de la sociedad para que nos podamos proteger entre todos, no nomás con sus fuerzas pueblo por pueblo, casa por casa”, concluyó.