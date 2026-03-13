Anuncian pasarela de moda con causa en Ramos Arizpe; beneficiarán a dos menores

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Coahuila, en coordinación con el DIF Ramos Arizpe y la empresa Cimaco, anunció la realización de la “Pasarela con Causa 2026”. Este evento tiene como meta principal recaudar fondos para financiar las cirugías de implante coclear de dos menores de edad.

Teresita Escalante, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó la importancia de la colaboración institucional para alcanzar estos objetivos. “Sabemos que siempre cuando se trata de trabajar por el beneficio de algo o de alguna persona, el resultado es más grande”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza limpieza y mantenimiento de plazas y vialidades en distintos sectores del municipio

El evento se llevará a cabo el próximo 16 de abril en el salón Santa Fe, ubicado en los límites de Ramos Arizpe y Saltillo. La logística está diseñada para recibir a 600 asistentes que deseen sumarse a esta iniciativa de alto impacto social.

Gustavo Martínez, director del DIF municipal, detalló que el boleto tendrá un costo de 600 pesos. “Incluirá acceso al evento con las marcas exclusivas que Cimaco tiene para nosotros y también el acceso a una merienda”, explicó el funcionario.

Por su parte, Ivonne Espinosa Torres, directora de programas sociales del DIF Coahuila, subrayó la urgencia de estos recursos. Explicó que las cirugías de implante coclear son procesos especializados con costos que oscilan entre los 800 mil y el millón de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan 24 detenidos

“Cada boleto que compren, aparte de que van a ir a disfrutar, es un granito de arena para que estos niños y niñas puedan escuchar por primera vez”, expresó Espinosa Torres, resaltando que la meta es reducir la lista de espera actual.

PARTICIPARÁN MARCAS INTERNACIONALES

La empresa Cimaco presentará las tendencias de verano 2026 con una ambientación inspirada en el Mediterráneo. Cuquis Ballesteros, gerente de relaciones públicas de la tienda, confirmó la participación de marcas internacionales como Adolfo Domínguez y DKNY.

“A la compañía nos encanta hacer sinergia con ustedes porque sabemos que todo lo que recaba es para esas nobles causas”, afirmó Ballesteros. Además de la moda, los asistentes podrán participar en rifas de regalos espectaculares incluidos en su acceso.

Finalmente, los organizadores invitaron a la ciudadanía a adquirir sus entradas en las instalaciones del DIF estatal, el DIF Ramos Arizpe o en la sucursal de Cimaco ubicada en Plaza Patio Saltillo.