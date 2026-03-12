Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan 24 detenidos

Coahuila
/ 12 marzo 2026
    Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan 24 detenidos
    Autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron la vigilancia en distintos sectores del municipio. CORTESÍA

Corporaciones de los tres órdenes de gobierno realizaron recorridos e inspecciones en distintos sectores de Ramos Arizpe, lo que derivó en la detención de 24 personas por diversos delitos y faltas administrativas

Como parte de la estrategia permanente para reforzar la seguridad en el municipio, corporaciones de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo una serie de operativos en distintos sectores de Ramos Arizpe, que dieron como resultado la detención de 24 personas presuntamente relacionadas con diversos delitos y faltas administrativas.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las acciones se desarrollaron mediante recorridos de vigilancia e inspecciones en zonas consideradas de atención prioritaria, con el propósito de prevenir conductas delictivas y mantener condiciones de tranquilidad para la población.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila registra una de las mayores reducciones de deuda pública en 2025

Los operativos forman parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en Ramos Arizpe.
Los operativos forman parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Durante estas labores fueron aseguradas 19 personas del sexo masculino y cinco del sexo femenino, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

En los operativos participaron elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes trabajaron de manera coordinada con corporaciones estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal, reforzando así la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que se impulsa en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de preservar la paz social en el municipio.

El edil subrayó que la colaboración entre instituciones permite actuar con mayor eficacia ante cualquier eventualidad y mantener una vigilancia constante en el territorio municipal.

“En Ramos Arizpe trabajamos todos los días para mantener la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Quiero agradecer y destacar que en estos operativos contamos con el apoyo y la coordinación de las autoridades estatales y federales. Gracias a este trabajo conjunto podemos actuar con oportunidad ante cualquier situación”, expresó.

Durante los recorridos de seguridad fueron detenidos 19 hombres y cinco mujeres.
Durante los recorridos de seguridad fueron detenidos 19 hombres y cinco mujeres. CORTESÍA

Asimismo, señaló que estas acciones se alinean con la visión de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, estrategia que busca consolidar a la región sureste de Coahuila como un espacio seguro para vivir, invertir y desarrollarse.

Las autoridades municipales reiteraron que la presencia constante de los cuerpos de seguridad en calles y colonias forma parte de un esfuerzo continuo para fortalecer la confianza ciudadana, preservar el orden público y mantener a Ramos Arizpe como uno de los municipios con mejores condiciones de seguridad y desarrollo en la entidad.

