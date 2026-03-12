Ramos Arizpe refuerza limpieza y mantenimiento de plazas y vialidades en distintos sectores del municipio

Coahuila
/ 12 marzo 2026
    Ramos Arizpe refuerza limpieza y mantenimiento de plazas y vialidades en distintos sectores del municipio
    Personal de Parques y Jardines trabajó en retiro de maleza y cuidado de áreas verdes. CORTESÍA

Cuadrillas del área de Parques y Jardines realizaron trabajos de limpieza, retiro de maleza y mantenimiento de áreas verdes en diversas plazas y vialidades

Con el objetivo de mantener espacios públicos en óptimas condiciones y fortalecer la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa implementando jornadas permanentes de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en distintos sectores de la ciudad.

A través de las brigadas de Parques y Jardines, personal municipal ha desarrollado durante los últimos días diversas labores enfocadas en mejorar la imagen urbana y garantizar que plazas, áreas verdes y vialidades permanezcan en condiciones adecuadas para su uso cotidiano por parte de la población.

$!Brigadas municipales realizaron limpieza y mantenimiento en plazas de Ramos Arizpe.
Brigadas municipales realizaron limpieza y mantenimiento en plazas de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Entre los trabajos realizados destacan acciones de limpieza general, retiro de maleza, mantenimiento de áreas verdes, rehabilitación de espacios comunitarios y atención a puntos específicos que requerían intervención para conservar el orden y buen estado de estos sitios.

Las labores se llevaron a cabo en diferentes puntos del municipio, entre ellos la plaza Tenerías, la plaza Valle Poniente, la plaza Manantiales ubicada en la colonia Manantiales del Valle, la plaza Misiones y la calle Ancones, donde las cuadrillas municipales trabajaron para mejorar las condiciones de estos entornos que diariamente son utilizados por habitantes de las colonias cercanas.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, subrayó que el mantenimiento de la ciudad es una tarea constante que requiere tanto del trabajo del gobierno como de la participación responsable de la ciudadanía.

El edil destacó que el municipio cuenta con brigadas dedicadas de manera permanente a la conservación de espacios públicos; sin embargo, hizo un llamado a la población a colaborar mediante el cuidado del entorno, la disposición adecuada de la basura y la realización de reportes cuando se detecten áreas que requieran atención.

PROMUEVEN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En ese sentido, el Gobierno Municipal recordó que la población puede realizar solicitudes relacionadas con limpieza, mantenimiento de áreas verdes u otros servicios municipales mediante el chatbot “Ramos Atiende”, disponible a través de WhatsApp en el número 844 451 6276.

$!Las acciones buscan mejorar la imagen urbana en distintos sectores del municipio.
Las acciones buscan mejorar la imagen urbana en distintos sectores del municipio. CORTESÍA

Esta herramienta digital permite canalizar reportes y solicitudes de forma directa para agilizar la atención y dar seguimiento a las necesidades de las colonias.

Las autoridades municipales reiteraron que estas acciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento por mantener una ciudad limpia, ordenada y digna para sus habitantes, fortaleciendo al mismo tiempo la convivencia comunitaria y el bienestar de las familias en cada sector del municipio.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

