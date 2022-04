Anuncian vacunación masiva contra COVID-19 en clínicas y hospitales de Coahuila durante abril

TE PUEDE INTERESAR: Cuarta dosis a adultos mayores en Carbonífera

Al referirse a las declaraciones del dirigente de la Canaco Saltillo, Alejandro Pepi, de quien dijo es un absurdo llevar a los niños hasta la frontera y que es inviable por la cantidad de menores y costos, Riquelme señaló que no se va a llevar a todos, sino que se dará preferencia a quienes tengan algún tipo de padecimiento.

“Tampoco los queremos llevar. Estamos viendo cómo llevar a niños con comorbilidad, que los padres quieran hacerlo, porque tenemos el ofrecimiento en la frontera. Llevamos toda la parte Norte y vamos en la Carbonífera, la región Centro también quiere entrarle, pero será a través de empresas para que los trabajadores lleven a sus niños o en su defecto niños con comorbilidad”, explicó.

Aclaró que el proceso de vacunación para menores de edad en la frontera “no es general ni obligatorio. Es un ofrecimiento para que la gente que quiera hacerlo efectivo. No lo vamos hacer general, porque serían dos viajes y cada niño debe llevar tutores es imposible que dispongamos con el número de camiones para llevar a todos los niños de Coahuila, no es factible para gente de La Laguna o de la Sureste”.

