‘Aprueben la eutanasia o mándenme a un hospital donde me den resultados’: joven con tumor cerebral necesita cirugía

Jorge Antonio publicó una fotografía en la que sostiene un cartel que dice: “Aprueben la eutanasia o mándenme a un hospital donde me den resultados” . Su mensaje ha resonado ampliamente, haciendo que la publicación se vuelva viral y llegue a las autoridades.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Jorge Antonio Martínez, un joven de 22 años que padece un tumor cerebral , ha recurrido a las redes sociales para pedir la aprobación de la eutanasia , desesperado por la falta de atención médica adecuada por parte del IMSS . El hospital no puede realizarle la cirugía necesaria debido a la falta de equipo, material médico y el alto riesgo del procedimiento.

“Amigos, ayúdenme a qué se haga viral esta publicación, que se apruebe la eutanasia, ya que el IMSS me han desahuciado y ya no quiero sufrir más. Moralmente les pido de todo corazón que compartan, por favor quiero que esto se haga viral”, compartió en otro post.

En una entrevista con medios locales, Jorge Antonio expresó su profunda desesperación. “Llevo ocho meses con esta situación y no me resuelven nada”, comentó. A pesar de haber solicitado la cirugía, el IMSS lo trasladó a Monterrey, donde le informaron que necesitaba una radiocirugía y una biopsia, pero no contaban con el equipo necesario. De regreso en la clínica 7, le dieron la misma respuesta: falta de equipamiento.

Además, le informaron que debería ser trasladado a Guadalajara, pero no han emitido la orden correspondiente. Le sugirieron que buscara atención médica privada, opción que no puede costear. “Vivo con mi abuelita y mi hermano desde que falleció mi mamá. Mi abuelita es empacadora y no tenemos el dinero suficiente para una clínica particular”, explicó.