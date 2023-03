“Cuando llegué a la escuela, la directora me dijo que realmente no se había cortado, sino que había sido picada por uno de su compañero cuando estaban supuestamente jugando , para luego mostrarme la navaja con la que la agredieron”, expresó Lluvisela, madre de la víctima.

Ante lo sucedido, la madre de la menor se dirigió al plantel educativo, donde se presume recibió respuestas negativas de la directora, quién suspendió a los menores e incluso dijo a la madre “que la denuncia que pusiera no iba a servir de nada”.

“Después de haberme dicho que la demanda que yo pusiera no iba a servir de nada, me pidió que aceptara el dinero del médico, yo no sabía que días después de aceptarlo me daría la misma respuesta con razón a la demanda”, expresó.